Une vidéo virale montre Anand Mahindra apprenant l’étape du crochet ‘Naatu Naatu’ de Ram Charan

« Naatu Naatu » du film périodique indien « RRR » est devenu un succès populaire, surtout après avoir remporté le Golden Globe Award. De temps en temps, on peut voir des gens danser sur les airs du numéro plein d’entrain et le télécharger sur leurs réseaux sociaux. Maintenant, le magnat des affaires Anand Mahindra a également rejoint le mouvement. S’adressant à son compte Twitter officiel, Mahindra a mis en ligne une vidéo où il a été vu en train d’apprendre quelques pas de “Naatu Naatu” de la star du film Ram Charan. “Et bien à part la course, un vrai bonus au #HyderabadEPrix était de recevoir des leçons de

@AlwaysRamCharan sur les étapes de base #NaatuNaatu. Merci et bonne chance aux Oscars, mon ami !”, a-t-il écrit en légende.

Dans la vidéo, on peut le voir suivre la star puis le serrer dans ses bras à la fin, tout en lui souhaitant bonne chance. Regarde:

La vidéo, depuis mise en ligne, est devenue virale avec plus de 760 000 vues.

Pendant ce temps, plus tôt, le journaliste Nikhil Inamdar, qui travaille pour la BBC, a déclaré que la victoire de la chanson aux Golden Globbes était mal servie. Tout en partageant son opinion sur Twitter, il a déclaré que Naatu Naatu était “nettement médiocre” et a continué à l’appeler une “tragédie” car il a remporté gros lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix. “J’ai entendu Naatu Naatu pour la première fois aujourd’hui. Quelle tragédie que quelque chose d’aussi nettement médiocre soit jugé notre meilleur ! il a tweeté.

Le tweet a attiré l’attention massive des utilisateurs des médias sociaux. Twitter a été laissé divisé par le tweet du journaliste. Certains d’entre eux ont continué à soutenir la chanson et sa victoire à la cérémonie de remise des prix, tandis que d’autres étaient d’accord avec lui et ont révélé qu’il existe de bien meilleures chansons d’artistes indiens. L’un des utilisateurs a écrit : “Opinion personnelle valable, mais un jour où la nation célèbre ce qui pourrait être la plus grande victoire de quelqu’un, pourquoi jouer les trouble-fête ?”

La chanson Naatu Naatu de RRR a été composée par MM Keeravaani et chantée par Kala Bhairava et Rahul Sipligunj. Les paroles ont été écrites par Chandrabose. Naatu Naatu a surpassé les autres nominés de la catégorie, y compris des célébrités telles que Taylor Swift, Lady Gaga, Alexandre Desplat et Rihanna. Le réalisateur de Rajamouli a également été nominé dans la catégorie Meilleur film en langue non anglaise aux Golden Globe Awards, mais a perdu face au film de Santiago Mitre Argentine, 1985.

RRR est une histoire fictive basée sur deux combattants de la liberté, Komaram Bheem et Alluri Seetharama Raju. Ram Charan a dépeint Alluri Seetharama Raju, tandis que Jr NTR a dépeint Komaram Bheem dans le film. RRR a collecté plus de Rs 1200 crore dans le monde. Le film mettait également en vedette Ajay Devgn, Alia Bhatt et Shriya Saran.

