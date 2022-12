Une vidéo virale montre 3 petites filles piégées dans un gratte-ciel de Ghaziabad pendant 24 minutes

Dans un cas de négligence, trois petites filles se sont retrouvées coincées dans un ascenseur pendant environ 25 minutes dans une société de logement à Ghaziabad. L’incident s’est produit mardi dans la société Assotech Nest du canton de Crossings Republik. Suite à cela, deux membres de l’Association des propriétaires d’appartements (AOA) de la société de logement ont été réservés.

Dans les images de vidéosurveillance de la vidéo qui circulent, on peut voir les filles en détresse et essayant d’ouvrir la porte de l’ascenseur. Apparemment, la fille de la résidente Shivam Gehlot, ainsi que ses compagnons, sont entrés dans l’ascenseur depuis le 20e étage. De leur voyage au rez-de-chaussée, l’ascenseur a mal fonctionné à mi-chemin. Après avoir tout essayé pour ouvrir la porte à mains nues, les filles ont commencé à paniquer et à crier. Ils ont également appuyé sur tous les boutons de l’ascenseur pour demander de l’aide. Le père de l’une des filles a porté plainte, alléguant que l’ascenseur avait mal fonctionné plusieurs fois auparavant. Le parent et résident a affirmé que malgré les nombreuses plaintes des membres de la société, rien n’a été fait par les autorités en ce qui concerne l’entretien de l’ascenseur.

Selon la plainte, « Hier, ma fille et deux autres filles de son âge sont restées coincées dans l’ascenseur pendant environ 20 à 25 minutes. Quand je suis arrivé là-bas, elle était très nerveuse. Les trois enfants étaient en mauvais état et pleuraient. Dans une telle situation, un accident pourrait survenir avec des personnes âgées ou avec des enfants en raison de la panique.

Une plainte a été déposée contre les membres du bureau de l’Association des propriétaires d’appartements de la société et la société d’entretien. Les membres du bureau de RWA ont été chargés de reporter l’entretien indispensable de l’ascenseur.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été choqués et ont eu de l’empathie pour les parents. Un utilisateur a écrit : « Vraiment effrayant. Suivant kisi ka bhi bacha ho skta hai ya khud hum bhi ho skte hai. Retweetez-le au maximum. Un autre utilisateur a écrit : « Filles courageuses. Pas de panique. Se soutenir mutuellement tout en trouvant des moyens d’ouvrir l’ascenseur. Un troisième utilisateur a écrit : « Un incident aussi horrible. Dieu merci, tous les enfants sont sortis en toute sécurité de l’ascenseur.

L’enquête est en cours.

