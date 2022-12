Une vidéo virale montrant une manière unique de tricher aux examens déroute Internet

La tricherie aux examens est une infraction punissable. Malgré des politiques strictes contre la tricherie, les gens proposent des idées novatrices pour tromper le surveillant et se livrer à de telles pratiques illégales. Une de ces vidéos qui montre une technique créative pour tricher dans les tests a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Le désormais viral a été partagé sur Twitter le 2 décembre. “C’est de la triche d’expert”, lit-on dans le tweet.

Le clip de 8 secondes présente aux utilisateurs une manière très intelligente de tricher aux examens. Il montre une personne en train de diminuer avec un stylo à la main avant que la caméra ne passe à une pochette. Une chaîne de stylos multicolores est repérée à l’intérieur de la pochette. Cependant, au grand étonnement des téléspectateurs, le tas de stylos s’avère être le fond d’écran d’un téléphone portable.

Dès que la personne touche l’écran presque invisible du téléphone, l’image des stylos change rapidement et nous emmène dans la galerie du téléphone. L’individu accède alors allègrement aux réponses au test sur le smartphone. L’astuce trompeuse a attiré beaucoup d’attention de la part des utilisateurs de médias sociaux. Alors que certains ont loué l’excellente astuce, d’autres ont laissé tomber des réponses hilarantes dans les commentaires.

“Lui quand l’un des étudiants demande un stylo”, a écrit en plaisantant un utilisateur. Un autre a partagé sa propre expérience et a fait remarquer: «Diplômé avec un 3.8 GPA et j’ai triché tous les 4 ans tout le temps. Faut être malin pour tricher. C’est presque aussi difficile que de simplement travailler pour ne pas tricher.

«Cela n’arriverait jamais de nos jours, car les étudiants doivent généralement avoir un étui à crayons transparent ou du papier à lettres en vrac sur leur bureau pour cette raison même! Source : Je suis un ancien surveillant d’examen », a corrigé une troisième personne qui prétend être un ancien surveillant d’examen.

Jusqu’à présent, la vidéo époustouflante a recueilli plus de 3,9 millions de vues et reçu plus de 101 000 likes sur Twitter.

Quelles sont vos opinions sur cette technique de triche ?

