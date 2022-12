Une vidéo virale effrayante montre un requin-baleine grignotant des plongeurs aux Philippines

La plongée en apnée peut être une expérience amusante. Munissez-vous d’un masque, d’une paire de palmes et partez à la découverte de la magie du monde sous-marin. Mais ces snorkelers de la province de Bohol aux Philippines ont eu une énorme surprise lors de leur activité récréative. Un clip partagé par NowThis sur leur compte Instagram montrait un requin-baleine s’approchant d’eux avec la bouche grande ouverte. Inutile de dire qu’ils ne s’attendaient pas à une rencontre aussi rapprochée. Les plongeurs avaient l’air paniqués avec la baleine à quelques centimètres d’eux. Leur guide devait intervenir et distraire les poissons cartilagineux. Jetez un œil au clip ici :

Les grignotages auraient été totalement anodins et les internautes sont là pour en témoigner. En fait, beaucoup ont continué à partager leur propre expérience avec ces adorables créatures. Certains ont mentionné que ces créatures sont les plus inoffensives avec lesquelles nager. « J’ai vécu cette expérience au Mozambique il y a des années ! C’était un mâle juvénile donc il n’était pas énorme mais quel souvenir de base ! a commenté un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait: «Les requins baleines sont de gentils géants qui se nourrissent principalement de petits poissons, de crevettes et de plancton, une petite vie marine. La gorge du requin-baleine est d’environ la taille d’un quart. La grande bouche augmente les prises. Il n’y a aucun danger pour l’homme d’être mangé par un requin-baleine.

Pendant ce temps, quelques utilisateurs avaient encore du mal à comprendre qu’un poisson aussi gros ne ferait pas paniquer quelqu’un. Même si ce n’est que pour un petit moment. « Pour tous ceux qui commentent à quel point ces requins sont gentils et nobles, je vous crois ! Mais qu’en est-il de changer leur nom en autre chose que requin ? J’entends le mot « requin » et je nagerais plus vite que Phelps aux Jeux olympiques ! » a écrit un utilisateur d’Instagram.

Il est vrai que le plus gros poisson du monde n’a l’air d’avaler qu’un être humain. Ils font partie des rares espèces de requins qui ne présentent aucun danger pour l’homme. En fait, ces créatures sont connues pour être douces. Leur tempérament correspond tout à fait aux douces baleines à bosse.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici