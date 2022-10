Une vidéo virale d’une fille tentant de sauter sur un tabouret sans abandonner a le cœur d’Internet

La vie est incertaine. Il nous teste de manière mystérieuse, en lançant des défis et des épreuves qui nous font ou nous brisent. Celui qui réussit le test avec brio est celui qui possède les qualités de détermination et de persévérance.

Bien que parfois le broyage nous pèse, ce qui compte n’est pas d’abandonner à mi-chemin et de tenir bon jusqu’à notre dernier souffle. Ce qui est plus important que gagner ou perdre, c’est le pouvoir de ne pas abandonner. Il y a de la force à tenir bon qui vous fait avancer dans la vie.

Alors que beaucoup d’entre nous oublient de se souvenir de cette règle simple, cette petite fille prouve au monde que la détermination peut vous mener n’importe où. Un homme du nom de Vala Afshar, qui prétend être un évangéliste numérique en chef, a partagé cette vidéo stimulante sur le site de micro-blogging.

“Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à vous étirer plus haut et à vous améliorer”, a lu la légende de motivation de Vala Afshar.

entourez-vous de personnes qui vous inspirent à vous étirer plus haut et à vous améliorer pic.twitter.com/QjDnsHliZv — Vala Afshar (@ValaAfshar) 4 octobre 2022

La vidéo inspirante montre un petit enfant essayant de sauter et d’atterrir sur un tabouret, sans utiliser ses mains, avec juste le soutien de ses pieds. Bien que cela semble être un exploit difficile à réaliser, la petite est déterminée à donner le meilleur d’elle-même.

Pendant les quelques instants qui suivent, on voit la petite fille faire de nombreuses tentatives pour grimper sur le tabouret mais échouer lamentablement à chaque fois. Après de multiples tentatives infructueuses, on voit le père proférer des mots encourageants à sa fille.

Ce qui se passe ensuite est quelque chose qui a laissé une impression durable sur les internautes. On voit le petit munchkin se préparer à sauter à nouveau. Avec sa forte volonté, la fille fait un pas de géant et atterrit gracieusement sur le tabouret.

Incapable de contrôler son excitation, la jeune fille bondit et hurle de joie de pouvoir enfin accomplir la tâche difficile. Son père correspond également à l’excitation et à la victoire de sa fille, la serrant dans ses bras et arborant un sourire fier.

La vidéo a touché le cœur de millions de personnes sur Internet. “Déterminée, persistante et forte volonté bravooooo…” a fait l’éloge d’un utilisateur. “Tellement beau et inspirant de croire que nous sommes notre propre soleil”, a fait remarquer un autre.

Volonté déterminée, persistante et forte bravooooo… mini moi ♥️ – سوزان السيف (@ AlSaif15) 5 octobre 2022

Si belle et inspirante de croire que nous sommes notre propre soleil — Daniel Tella 🇸🇪 (@tella_daniel) 5 octobre 2022

La vidéo a recueilli plus de 13,6 millions de vues et plus de 79,9 000 likes sur Twitter jusqu’à présent.

