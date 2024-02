Une vidéo virale d’une fille giflée par son père après son retour du Têt suscite un débat

Une vidéo d’une Vietnamienne giflée par son père alors qu’elle rentrait chez elle pour les vacances de Tet Nguyen Dan après des années d’études à l’étranger est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo virale : Dans le vidéo Posté sur Instagram la semaine dernière, la femme semble entrer dans la maison de ses parents avec un masque facial alors que sa mère est occupée à préparer à manger. Ses parents ne semblent pas reconnaître leur fille au départ, ce qui a amené son père à baisser son masque. En reconnaissant sa fille, il semble la gifler au visage par surprise et excitation avant que sa femme ne crie et ne serre leur enfant dans ses bras. Avant la fin de l’enregistrement, le père semble bouleversé par la visite surprise de sa fille alors qu’il se promène apparemment incrédule.

Débat dans la section commentaires : La vidéo a depuis recueilli plus de 8,8 millions de vues et a suscité des réactions mitigées quant à la réaction du père, déclenchant un débat sur l’éthique de sa gifle. De nombreux téléspectateurs occidentaux ont exprimé leur confusion, leur choc et leur colère face à la gifle du père, la condamnant comme étant abusive, violente et misogyne.

“Merde, cette gifle était foutue”, a écrit l’un d’eux.

“Cette gifle m’aurait fait sortir tout de suite”, a commenté un autre, tandis que beaucoup d’autres se demandaient pourquoi cette gifle s’était produite et remettaient en question la culture vietnamienne.

“C’est incroyable d’essayer de justifier la violence en disant qu’elle est culturelle”, a déclaré une personne. “Si c’est culturel, alors c’est une culture sauvage, le fait qu’une tonne de gens le fassent ne rend pas les choses correctes, vous ressemblez tous aux parents qui justifient la fessée à votre enfant comme une discipline alors qu’il a été prouvé encore et encore que cela ne fonctionne pas et ne fait que traumatiser votre enfant… Je crois que les Asiatiques sont intelligents et humains, et en tant que tels, ils devraient s’efforcer d’être meilleurs et plus gentils avec leurs enfants et ne pas justifier l’injustifiable, en disant qu’ils ne peuvent pas, parce que la culture, c’est dire qu’ils ne peuvent pas être meilleurs, qu’ils sont violents et abusifs et trop stupides pour distinguer le bien du mal.

Qu’est-ce qu’une « gifle d’amour » ? : La plupart les téléspectateurs d’origine asiatique ont cependant trouvé la vidéo humoristique et pertinente, expliquant que la gifle du père avait été faite par joie et non censée être nuisible.

« C’est totalement un truc asiatique. C’est une « gifle d’amour ». Ma mère m’aurait fait la même chose si j’avais essayé de faire quelque chose comme ça”, a expliqué un téléspectateur.

“Cette gifle était pleine d’amour”, a reconnu un autre.

« Papa l’a giflée pour être sûr qu’il ne rêvait pas ! Maman a eu la confirmation qu’il s’agissait de sa fille ! », a suggéré une personne.

“Cette gifle était la chose la plus asiatique que j’aie jamais vue depuis un moment”, a partagé un autre.

« Construit différemment : » D’autres utilisateurs des réseaux sociaux ont également répondu aux critiques sur la « gifle d’amour » du père et sur la culture dans son ensemble.

“Merde, les gens en colère contre la gifle n’ont jamais reçu une gifle d’amour, seulement une gifle de haine mdr”, a déclaré l’un d’eux.

« Cela prouve que les enfants asiatiques sont construits différemment, c’est juste une petite claque d’amour, mon père fait ça aussi. Vous agirez trop inquiet », a commenté un autre.

À propos de Tet Nguyen Dan : Têt Nguyen Danou simplement Têt, est connu sous le nom de Vietnamien Nouvelle année lunaire, qui marque l’arrivée du printemps dans le calendrier luni-solaire. Le Têt est ancré dans la tradition de bien manger et de manger en abondance, avec vietnamien les gens inventent l’acte de célébrer le Têt comme « un Têt », ce qui signifie littéralement « manger le Têt ». Les célébrations du Têt sont considérées comme les célébrations les plus importantes de la culture vietnamienne et durent généralement trois jours. Pour de nombreux Vietnamiens, le Têt est l’occasion pour les familles de rendre hommage au passé et d’espérer une prospérité future.

