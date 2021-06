Une vidéo virale d’une femme vêtue de Saree effectuant des squats avec une bouteille de GPL laisse les internautes stupéfaits

En tant que société, nous créons certains stéréotypes et perceptions généralisées sur beaucoup de choses. Les gens croient généralement qu’une femme vêtue d’un sari ne sera pas en mesure d’effectuer un entraînement intense. Cependant, beaucoup de filles et de femmes ont démenti cette perception en dépassant les limites imaginées. À cette liste s’ajoute une autre femme, dont la vidéo est devenue virale sur Internet. Un clip d’une femme vêtue de sari exécutant les squats parfaits obligera les gens à repenser les notions définies.

Dans la vidéo partagée sur Instagram par Shaili Chikara, la femme a utilisé une bouteille de GPL ordinaire comme poids et a effectué des squats parfaitement tout en étant vêtue d’un sari rouge.

Regardez la vidéo :

Dans une autre vidéo similaire qui avait attiré l’attention des gens en ligne, une grand-mère vêtue de sari a été vue en train de soulever des poids et de faire de l’exercice avec ses petits-enfants. Partageant l’histoire de cette mamie powerlifter, l’utilisateur d’Instagram Chirag Chordia avait publié des photos et des vidéos de son entraînement. Chirag écrit qu’il a conçu un entraînement spécial pour sa grand-mère de 82 ans. Rejetant les notions de personnes âgées soulevant des poids et s’entraînant, Chirag a affirmé que tout le monde peut et doit s’entraîner en fonction des besoins et de la capacité de son corps.

La musculation a apporté un nouveau changement dans la vie de la grand-mère de Chirag et elle se sent maintenant beaucoup plus jeune à son âge.

Alors, qu’est-ce qui vous empêche de transpirer avec des exercices ?

