Une vidéo virale d’une femme faisant griller des rongeurs sur un trottoir public à New York laisse Internet divisé

Les réseaux sociaux nous ont tout montré. Qu’il s’agisse d’une petite fille gagnant des cœurs avec ses mouvements de danse cool ou de personnes marchant étrangement dans les rues de New York, Internet a tout pour plaire ! Mais cette fois c’est quelque chose d’étrange ! Récemment, une vidéo d’une femme faisant griller des rongeurs dans la rue est devenue virale sur Internet. Bien que nous ayons entendu parler de poulet grillé dans les maisons et les restaurants, ces rats sont «difficiles à digérer». Même les utilisateurs ont trouvé ça bizarre car ce spectacle n’était pas habituel à New York jusqu’à aujourd’hui.

Dans la vidéo publiée par l’utilisateur de Twitter Ian Miles Cheong, on pouvait voir une dame rôtir les gros rongeurs sur un trottoir. Dans ce qui ressemblait à un sentier public, la femme roulait les rats qui étaient collés à une tige dans la rôtissoire. Les passants ont regardé la dame sous le choc, tout comme la personne qui a capturé la vue étrange dans les rues de New York.

La légende de la vidéo disait : « Les temps doivent être durs s’ils mangent des rongeurs à New York. » Les internautes étaient sous le choc après avoir regardé le clip alors que l’un d’eux s’exclamait : « Comment est-ce permis sur un trottoir public ?!

« Nous sommes en fait en avance sur la courbe ici. Boycotter l’élevage industriel et tuer notre propre nourriture. C’est ainsi que nous nous rapprochons de la nature », a déclaré un autre utilisateur. Certains utilisateurs ont affirmé que les rats de la vidéo n’avaient pas l’air réels. “Ceux-là ressemblent à de faux rats en plastique pour moi. Je n’ai aucune idée de ce que cela a de sens, mais du point de vue de ce chef, ils ont l’air plastiques et peut-être même fondants », a commenté un utilisateur des médias sociaux.

Nous sommes en fait en avance sur la courbe ici. Boycotter l’élevage industriel et tuer notre propre nourriture. C’est ainsi que nous nous rapprochons de la nature.— duttie (@duttiespeaks) 6 décembre 2022

Ceux-ci ressemblent à de faux rats en plastique pour moi. Je n’ai aucune idée de ce que cela a de sens, mais du point de vue de ce chef, ils ont l’air plastiques et peut-être même fondants. — Réintégrez @TLAVagabond !! (TLAV CENSURÉ) (@Afterhours_Live) 6 décembre 2022

C’est une dame chinoise non? C’est normal dans la cuisine chinoise— Cristy0505 (@cristy_aya) 6 décembre 2022

L’autre groupe d’utilisateurs ne pouvait pas croire que cela s’était produit à New York, car l’un d’eux a répondu: «Ceux-ci ressemblent à des chats, pas à des rats. Ça ne peut pas être NYC, c’est probablement l’Asie du Sud-Est, quelque part », tandis qu’un autre utilisateur a dit : « C’est une Chinoise, non ? C’est normal dans la cuisine chinoise.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici