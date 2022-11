Une vidéo virale d’une femme faisant du vélo en tenue indienne étourdit Internet, les utilisateurs l’appellent “Bullet Rani”

Une vidéo d’une femme vêtue d’une tenue traditionnelle conduisant une Royal Enfield gagne du terrain sur les réseaux sociaux. La vidéo partagée par un utilisateur nommé Zindagi Gulzar Hai a stupéfié les utilisateurs avec leur attitude de patronne. Le clip s’ouvre sur deux femmes conduisant une moto. La femme, qui fait du vélo, est vêtue d’une tenue traditionnelle. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également « Bullet Rani ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 60 000 vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits après avoir regardé ce clip. Certains ont souligné que la femme aurait dû porter un casque en faisant du vélo. « Couvrir la tête avec un voile est un choix, mais Devi ji ; Le casque est également nécessaire. Il lisait plus loin, “le casque est obligatoire, pas un choix”.

घूंघट से सिर ढकना च्वाइस है, पर देवी जी; Plus d’informations 😀— Aɴᴜᴘᴀᴍ Sʜᴀʀᴍᴀ  अनुपम शर्मा (@ianupamsharma) 28 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Fière d’une femme new age. Respect pour toi.”

Fier de la nouvelle femme d’âge. Respect pour toi. 🙏🏻— Surendra Mathur (@ Surendr84486679) 28 novembre 2022

Une personne a ensuite félicité les femmes pour avoir brisé les stéréotypes alors que le tweet disait : « Le pouvoir d’une femme peut tout faire ».

Il y a eu plusieurs cas inhabituels où des femmes chevauchant une balle sont apparues. Plus tôt, une vidéo d’une femme vêtue d’une robe de mariée chevauchant une Royal Enfield Bullet est devenue virale sur Internet. La vidéo a stupéfié les téléspectateurs et peut également vous faire sourciller. Le clip a été publié sur Instagram par Vaishali Chaudhary Khutail. La vidéo, intitulée “Jaatni”, la montre chevauchant la Royal Enfield Bullet en tenue de mariée. Il y a aussi plusieurs hashtags dans la légende, dont #reelsinstagram et #reelitfeelit. La chanson Haryanvi de Raj Mawar, Gun, a été ajoutée à la vidéo.

Plus d’un million de personnes ont regardé la vidéo depuis qu’elle a été partagée en ligne et elle a gagné près de 83 000 likes.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici