Une vidéo virale d’une femme faisant du roti avec un sourire infectieux a laissé Internet délirer à propos de la «beauté naturelle»

Les médias sociaux ont joué le rôle d’estrade pour certaines personnes qui se sont avérées être des sensations du jour au lendemain. Dans le dernier incident, une vidéo d’une fille faisant Rotis devient virale sur Internet. Le clip montre une jeune fille faisant du Rotis dans un endroit non identifié. Elle affiche un sourire après avoir réalisé qu’elle était enregistrée. On peut aussi apercevoir des enfants qui jouent en toile de fond.

L’utilisateur d’Instagram Jasmeen Sainii a partagé la vidéo sur son compte qui a recueilli plus de 2 millions de vues. Les téléspectateurs ont commenté le sourire contagieux de la jeune fille. Un commentaire sur la publication a qualifié la fille de « beauté naturelle ». Un autre compliment pour la fille disait: « Je ne sais pas ce qu’il y a chez cette fille, ça m’a fait me sentir très bien. »

Auparavant, le monde avait vu le vendeur de thé pakistanais Arshad Khan devenir rapidement célèbre grâce à ses yeux bleus. La photographie sur laquelle Jiah Ali a cliqué en 2016 a conduit Arshad à de nombreuses opportunités de travail. Il est actuellement propriétaire de son propre café sur le toit à Islamabad.

Il y a quelques jours, Internet a fait une star d’une vieille dame indienne qui a joué au bowling comme une professionnelle. Vêtue d’un sari jaune, elle a fait la frappe sans faute dans le bowling. Son petit-fils Sudarshan Krishnamurthy a partagé la vidéo sur Twitter qui est devenue virale comme une traînée de poudre. «Bonjour Twitter, merci d’apprécier ma grand-mère qui a lancé une grève dans son sari, puis de s’assurer que son masque couvre son nez. #QueenShit si vous me demandez », disait la légende.

Plus tôt, les mélomanes ont découvert le talent du musicien Yashraj Mukhate grâce à son tube à succès, Rasode Mein Kaun Tha? La piste accrocheuse est devenue une rage qui a permis à Yashraj de gagner une énorme base de fans. Il a ensuite donné plus de succès viraux comme Biggini Shoot et Pawri Hori Hai.

