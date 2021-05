Une nouvelle expérience avec le chai et le biscuit crée beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Un blogueur culinaire basé à Mumbai sur Instagram a créé un popsicle en mélangeant des biscuits Parle-G écrasés et du thé au lait froid. Le résultat semblait alléchant.

La blogueuse gastronomique Mahima, sur son compte Instagram «Diningwithdhoot», a partagé la recette de ce qu’elle appelle «Chai Biscuit Popsicle». Dans la bobine de 15 secondes, elle écrase d’abord un paquet de biscuits Parle-G. Après cela, elle vide le paquet dans des moules à popsicle. Le blogueur culinaire remplit ensuite les moules avec du thé au lait froid. Après réfrigération, les sucettes glacées sont prêtes.

Le blogueur culinaire a déclaré que ce popsicle était la meilleure option pour les amateurs de chai par temps chaud.

Sa vidéo a reçu un immense amour de la part des internautes. Un utilisateur a félicité le blogueur culinaire pour cette «idée originale», affirmant que seule elle aurait pu penser à quelque chose comme une glace au biscuit chai.

«Uf uf uf», un autre utilisateur était impressionné par cette recette unique, affirmant que le popsicle au biscuit chai semblait parfait.

Un autre commentaire a fait l’éloge de la recette simple, disant qu’elle aime la facilité avec laquelle il est de faire un popsicle de biscuit chai, l’appelant le «régal d’été PARFAIT».

Beaucoup de gens ont répondu avec des commentaires comme «c’est du génie», «tellement innovant» et «incroyable».

La blogueuse culinaire compte un peu plus de 7 000 abonnés sur Instagram, mais sa vidéo «chai biscuit popsicles» a déjà été vue plus de 43 000 fois.

Comme les étés deviendront plus chauds dans les prochains jours, cette alternative au thé traditionnel peut certainement attirer les amateurs de chai. De plus, le blogueur culinaire a porté la relation entre chai et Parle-G à un autre niveau.

Depuis la pandémie, de nombreuses personnes ont commencé à apprendre les bases de la cuisine à la maison et avec des recettes faciles comme celle-ci, de plus en plus d’amateurs embarqueront.L’année dernière, le café Dalgona était devenu une sensation sur Internet et les internautes ont inondé les médias sociaux de leur propre recette vidéos.

