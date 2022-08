Une vidéo virale d’une famille de sept personnes faisant du vélo sur un seul vélo divise Internet

Les Indiens sont très populaires pour leurs compétences de fortune. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un tel ensemble de compétences. Dans le clip qui divise actuellement Internet, on voit sept membres d’une famille partir en voyage, sur une seule moto.

Partagée par l’officier du service administratif indien Supriya Sahu, la vidéo s’ouvre sur deux femmes et plusieurs enfants entourant un vélo, sur lequel un homme est déjà assis. Tout d’abord, un enfant sautille et s’assied sur le réservoir de carburant du vélo. Quelques secondes plus tard, un autre enfant grimpe et partage l’espace du réservoir de carburant.

Avec de la place pour une seule personne de plus à l’arrière, quatre personnes attendent toujours de s’asseoir sur la moto. Une femme est assise sur le siège passager et fait asseoir un enfant sur ses genoux. La deuxième femme fait quelque chose de similaire, et c’est ainsi qu’une famille de sept membres s’adapte avec succès sur une moto. Partageant la vidéo, l’agent de l’IAS, dans la légende, a écrit : “Sans voix”.

Jetez un oeil au clip ici:

Muet pic.twitter.com/O86UZTn4at — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 30 août 2022

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler près de deux millions de vues. Beaucoup ont pris la vidéo avec légèreté et en ont souligné l’aspect humoristique.

« Comment les voitures se vendront-elles si tout le monde commence à faire ça ? » un utilisateur a demandé en plaisantant.

Comment les voitures se vendront-elles si tout le monde commence à faire ça !? https://t.co/V7LepuTeEP — La technologie démystifiée (@bigfundu) 31 août 2022

Un autre l’appelait le “jugaad du plus haut ordre”.

“Ce n’est pas nouveau à voir en Inde”, a déclaré un utilisateur.

Pas une nouvelle chose à voir en Inde https://t.co/rYKDpsLL0L — ❄️Shwetha (@Abhirastan_) 31 août 2022

Certains utilisateurs ont vu les graves implications qu’un tel comportement pourrait avoir.

“C’est le moyen d’inviter les accidents dans votre vie”, a déclaré cet utilisateur.

C’est le moyen d’inviter l’accident dans votre vie https://t.co/LjncpDGP0t — HANK MODDY (@LVBTWEET) 31 août 2022

Un autre a déclaré: “Un commentaire révélateur sur l’état misérable des transports publics, la majorité ne peut pas se permettre un véhicule à quatre roues.”

Un commentaire révélateur sur l’état misérable des transports en commun @supriyasahuiasla majorité n’a pas les moyens de s’offrir un véhicule à quatre roues. https://t.co/uTwS4Ddtgp – Avocat Bijender Singh (@KKPURIYA) 31 août 2022

Un utilisateur a demandé l’annulation du permis de conduire du pilote dans la vidéo. Un autre a écrit : « Madame, personne ne veut voyager comme ça, nous n’avons pas de système de transport adéquat, ils n’ont pas de voiture, chauffeur avec gyrophare rouge attendant à la commande, les bus sont dans un état lamentable, les billets sont trop élevés, l’attente pour les transports en commun n’est pas disponible dans 40% des itinéraires en Inde.

Ce n’est pas la première fois que des cas aussi ahurissants de véhicules surchargés sont mis au jour. En juillet, la police de l’Uttar Pradesh a arrêté une voiture qui transportait au total 27 passagers. Les policiers ont été stupéfaits après que l’affaire a fait surface.

