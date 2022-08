Une vidéo virale d’une arrestation dans le Mississippi déclenche une enquête

JACKSON, Miss (AP) – Un incident impliquant un officier blanc de la patrouille routière du Mississippi et trois hommes noirs fait l’objet d’une enquête après qu’une vidéo virale a montré l’officier mettant un homme menotté dans un étranglement et le luttant dans un fossé.

La vidéo, capturée vendredi à McComb par un homme du nom de Packer Lewis, a suscité l’indignation face à la conduite de l’officier.

La vidéo montre l’un des frères de Lewis, Eugene Lewis, debout dans la rue menotté alors que Packer Lewis et un autre frère, Darius Lewis, crient qu’ils enregistrent l’incident. Soudain, l’officier attrape Eugene Lewis par le cou et le tire de l’autre côté de la rue, le plaquant au sol. À un moment donné, l’officier semble utiliser son genou pour le coincer.

“C’est ainsi que George Floyd est mort”, a crié Packer Lewis lors de l’enregistrement d’un livestream sur Facebook, faisant référence au meurtre de Floyd en 2020, un homme noir qui a été coincé sous le genou d’un policier de Minneapolis pendant plus de neuf minutes.

Packer Lewis a déclaré que l’officier du Mississippi était devenu agressif après avoir dit aux frères Lewis de quitter les lieux.

« Il a dit que vous deviez tous partir. Ce ne sont pas vos affaires. Nous avons dit que c’était notre affaire parce que c’était notre frère », a déclaré Lewis à l’Associated Press lundi.

Après avoir détenu Eugene Lewis dans une voiture de police, l’officier s’est alors dirigé vers les deux autres frères et a pointé une arme sur l’un d’eux. Après l’arrivée d’un autre officier, Packer et Darius Lewis ont ensuite été arrêtés.

Des responsables publics ont déclaré qu’une enquête était en cours. Les autorités n’ont pas identifié l’officier impliqué ni dit ce qui a poussé Eugene Lewis à être menotté. Packer Lewis a déclaré que son frère avait été arrêté pour excès de vitesse, puis arrêté pour avoir un permis expiré.

“Le département de la sécurité publique du Mississippi a été informé d’un incident impliquant un patrouilleur routier du Mississippi procédant à une arrestation sur un sujet à McComb, MS”, a déclaré Bailey Martin, porte-parole du département de la sécurité publique du Mississippi. «Cet incident est en cours d’examen en interne par le ministère de la Sécurité publique. Le Bureau d’enquête du Mississippi mène également une enquête.

Le maire de McComb, Quordiniah Lockley, a exhorté à la patience pendant le déroulement de l’enquête.

«Je sais que beaucoup d’entre vous, comme moi, ont visionné la vidéo du Mississippi Highway Patrol Officer et de M. Eugene Lewis. Je suis à la fois alarmé et troublé par cela », a déclaré Lockley. “Je vous demande de laisser l’enquête se terminer mais en même temps de faire entendre votre voix.”

Lockley a déclaré qu’il avait contacté le représentant de l’État, Daryl Porter Jr., et lui avait demandé d’intervenir au nom de la ville de McComb puisqu’il s’agissait de la Mississippi Highway Patrol, qui relève de la compétence de l’État.

Dans un communiqué, Porter, Jr., un démocrate de Summit, a déclaré que le commissaire à la sécurité publique lui avait dit que l’incident faisait l’objet d’une enquête par les Affaires intérieures et le Bureau d’enquête du Mississippi.

Packer Lewis a déclaré que ses frères avaient été libérés de prison vendredi soir, mais qu’il avait été gardé jusqu’à dimanche soir en raison d’une accusation passée dans son casier judiciaire. Il a dit qu’il faisait face à huit chefs d’accusation liés à l’incident, y compris l’entrave à la justice. Il traite toujours les événements de vendredi plusieurs jours plus tard.

« J’étais un peu choqué parce que j’ai vu ce genre d’activité à la télévision. Mais je n’ai jamais pensé que je serais à la hauteur. Je n’aurais jamais pensé que je ferais partie de quelque chose comme ça.

L’incident s’est produit moins d’un mois après le limogeage du chef de la police de Lexington, à 210 kilomètres au nord de McComb. Le Mississippi Center for Investigative Reporting a déclaré que le chef de la police de Lexington avait été filmé en train d’utiliser des insultes raciales et de parler du nombre de personnes qu’il avait tuées dans l’exercice de ses fonctions.

Howard Henderson, directeur du Center for Justice Research de la Texas Southern University et chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré que la vidéo de Lewis montrait “mauvais maintien de l’ordre 101”.

“Il semble manifestement avoir perdu le contrôle de lui-même, et il avait presque l’air d’avoir peur de l’enregistrement du gentleman. Et à cause de cela, il a réagi de manière excessive sur le moment », a déclaré Henderson.

Henderson a déclaré que les services de police devraient embaucher plus de policiers noirs, car ils apportent une perspective différente au travail que leurs collègues blancs.

Une enquête de Pew Research menée en 2017 auprès des policiers a révélé que 72 % des policiers blancs, mais moins de la moitié de tous les policiers noirs, considèrent les meurtres de Noirs par la police comme des « incidents isolés », au lieu de « signes d’un problème plus large entre les deux ».

Ces disparités engendrent la méfiance, et la méfiance engendre une mauvaise police, a déclaré Henderson.

« La confiance dans la communauté est essentielle au succès des services de police. Et ce n’est que par la conduite de la police que vous pourrez améliorer les interactions communautaires et promouvoir une responsabilité partagée dans la lutte contre le crime et le désordre », a déclaré Henderson. “Lorsque cette confiance est brisée, vous détruisez la capacité d’un service de police à être efficace pour faire le travail que la société a dit qu’il doit faire.”

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press