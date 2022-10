Une vidéo virale d’un phoque embrassant un plongeur a laissé les utilisateurs des médias sociaux en admiration

Tout comme les humains, les animaux ont aussi besoin d’amour et d’affection. Et cette vieille vidéo d’adorables phoques embrassant un plongeur en est la preuve. Le clip, qui a maintenant refait surface sur Twitter, montre un phoque gris sauvage nageant jusqu’à un plongeur et jouant avec lui sous l’eau. On peut également voir le phoque embrasser le pilote de plongée alors qu’il tapote l’animal sur le dos dans les eaux profondes de l’océan. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, le phoque attrape les mains du plongeur, se blottit et tente de tapoter le plongeur avec sa nageoire.

“Les phoques sont les chiens de la mer”, lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous.

Les phoques sont les chiens de la mer.pic.twitter.com/M3aKX3tR88 — Merveille de la science (@wonderofscience) 26 octobre 2022

La vidéo a réussi à gagner le cœur de nombreuses personnes sur la plateforme de médias sociaux tout en recueillant plus de 22 millions de vues. Partageant sa réaction, un utilisateur a écrit : « Fait amusant : c’est en fait la traduction directe en néerlandais : seal = zeehond = sea dog ».

Un autre utilisateur a commenté: “Ils n’attendent que vous pour apprendre à lancer sous l’eau”. Un troisième utilisateur a écrit : « Cette vidéo est trop adorable. Un sceau si amical ».

Pendant ce temps, un utilisateur a également souligné que la créature aurait pu attaquer le pilote de plongée, causant de nombreux dégâts. « Ce sceau pourrait tout aussi bien lui arracher le doigt ou la main. J’ai beaucoup plongé et la meilleure règle est de ne pas tromper la faune… c’est pourquoi on l’appelle « faune »… Les créatures sauvages sont imprévisibles », ont-ils écrit.

Découvrez quelques autres commentaires ci-dessous.

Nous ne méritons pas les phoques 😢 – Insectes mangeurs d’ours polaires (@coffeeonthebus) 26 octobre 2022

Oh ! Si adorable! Sceau très sympathique! — 🇺🇦 Thomas 🇺🇦 (@StormChaser22) 26 octobre 2022

ça a l’air adorable 😊 — Élaine (@Heyblondie94) 26 octobre 2022

C’est pourquoi en néerlandais on les appelle ‘zeehonden’ (chiens de mer) —Dimitri De Meyer (@DimitriDeMeyer) 26 octobre 2022

Les phoques sont des mammifères marins semi-aquatiques et font partie de la famille des pinnipèdes. Selon World Wildlife, les phoques peuvent être trouvés sur la plupart des côtes et dans les eaux froides, mais la plupart d’entre eux vivent dans les régions de l’Arctique et de l’Antarctique. La région arctique abrite les phoques communs, annelés, tachetés et barbus, ainsi que les otaries à fourrure du Nord et les otaries de Steller.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici