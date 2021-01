Vous devez vous souvenir de l’enfant dont la vidéo de lui se faire couper les cheveux était devenue virale l’année dernière. Les réactions de l’enfant au coiffeur coupant ses longues mèches ont gagné les cœurs sur Internet. L’innocence et la colère d’Anushrut dirigées contre son coiffeur tout en se faisant couper les cheveux après des mois de verrouillage ont donné aux internautes une raison de sourire pendant les jours difficiles. La première vidéo a été transformée en plusieurs mèmes et a rendu Anushrut et son père, Anup – qui a capturé la vidéo – célèbres du jour au lendemain.

Si vous avez également ri en regardant la première vidéo, voici un autre régal pour vous. Anup vient de partager une autre vidéo de son fils se faisant couper les cheveux sur son compte Twitter le 22 janvier. essayant de distraire le garçon en lui parlant.

Il s’ouvre avec Anushrut tressaillant quand le coiffeur lui demande, « Aapko kaisa lag raha hai main aapki coupant kar raha hu à? (comment vous sentez-vous lorsque je vous coupe les cheveux?), « auquel Anushrut grogne et dit »Nahi, acha nahi lag raha. (Je n’aime pas ça) « .

On peut voir Anushrut retenir ses larmes lorsque le coiffeur lui demande pourquoi il se sent mal à propos de la coupe de cheveux. Il répond en disant, « Aap log ganda. (Vous êtes mauvais). » Quelques instants plus tard, le coiffeur lui demande quel son fait un tigre. Anushrut imite le son du tigre et déclare ensuite que le chat sauvage ne parle pas mais qu’il rugit. Ensuite, il imite à nouveau le rugissement d’un tigre pour la caméra.

La conversation d’Anushrut et de son barbier ne manquera pas de vous laisser perplexe. L’enfant partage également qu’il coupera les cheveux de son coiffeur pour se venger. Son humeur s’éclaircit un peu plus tard, puis il commence à donner des instructions à son coiffeur en lui demandant combien de temps la coupe de cheveux prendra. Il s’exclame, « Taklu ho jaunga! (Je serai chauve) » quand le coiffeur lui dit qu’il va couper ses cheveux du haut de sa tête.

Internet est de nouveau tombé amoureux d’Anushrut et de ses crises de colère. La vidéo a recueilli plus de 2500 vues et plus de 300 likes. Les gens n’ont pas hésité à répandre leur amour sur la gentillesse de l’enfant.

L’une des utilisatrices a écrit qu’elle attendait sa vidéo. Elle a dit vouloir le rencontrer. L’utilisateur a également déclaré que tout le monde dans sa famille se souvenait de ses dialogues.

😂😂😂😂😂 J’attendais ta vidéo ma chérie anushrut … Des tas de 😘😘😘😘😘 Je veux vraiment rencontrer Lil anushrut chaque fois que je viens à nagpur, je te trouve n te rencontre. Tout le monde dans ma famille se souvient de ses dialogues. – Sheital (@ Gajshee5) 23 janvier 2021

La plupart des gens l’appelaient «mignon», «doux» et «innocent».

Certains internautes ont évoqué son dialogue « taklu ho jaunga » dans la section des commentaires.