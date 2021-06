Une vidéo virale d’un homme et d’un oiseau mangeant dans la même assiette remplit Internet d’espoir

Une vidéo récente qui gagne le cœur d’Internet est la preuve que la coexistence est la clé de la survie. Un court clip qui a été partagé sur Instagram montre un homme partageant la nourriture dans son assiette avec un oiseau. Les deux sont vus en train de manger le repas ensemble sur une table en plastique rouge. La bobine Instagram a été partagée par un utilisateur nommé Megharaj Desale. L’utilisateur a ajouté que l’homme d’âge moyen dans la vidéo est son père. Dans l’assiette, on peut voir un repas indien qui comprend du dal, du riz et du curry de légumes. L’homme amoureux des animaux est vêtu d’une chemise à carreaux couleur rouille qu’il a associée à un pantalon. La vidéo réconfortante a franchi la barre des deux lakh aime et a recueilli de nombreux commentaires appréciant le noble geste de l’homme. De nombreux internautes l’ont qualifié d’inspiration pour l’humanité, tandis que beaucoup ont estimé que certaines personnes étaient inhumaines envers les animaux errants et les oiseaux.

Une personne a également mentionné comment l’oiseau avait choisi un homme au bon cœur pour partager le repas. Un autre Instagrammer a déclaré que c’était la meilleure chose qu’il ait vue depuis très longtemps. La vidéo a été initialement partagée le 21 mai.

Dans un autre clip partagé sur le même profil, une vidéo d’oiseaux sauvés d’une cage peut également être vue. Dans la courte vidéo, on voit un homme retirer une couverture en tissu de la cage et ouvrir sa porte afin de libérer les petits oiseaux dans la nature. Ce geste aussi, comme prévu, a été énormément apprécié par les internautes. Les gens ont exprimé leur bonheur en laissant tomber des emojis dans la section des commentaires. Dans la légende, Megharaj a mentionné que l’homme dans le cadre est son père et qu’il est également un amoureux des animaux. Cette bobine tout coeur a plus de 100 likes sur Instagram seul.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici