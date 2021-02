Une vidéo virale d’un homme donnant de l’eau à un Cobra avec une bouteille a laissé Twitter impressionné

Une vue inhabituelle d’un King Cobra buvant de l’eau dans une bouteille a de nouveau fait sensation sur les réseaux sociaux. La vidéo qui est devenue virale montre un homme offrant de l’eau au serpent venimeux en inclinant doucement la bouteille en plastique vers lui. Le reptile assoiffé peut également être vu avalant l’eau paisiblement. L’incroyable vidéo est partagée sur Twitter par l’agent forestier indien Susanta Nanda pour la deuxième fois. Il a recueilli plus de 22 200 vues et des tonnes de réactions en une journée. L’officier appelle l’amour et l’eau les deux meilleures choses de la vie dans la légende.

Alors que le clip a donné la chair de poule à de nombreux utilisateurs, certains internautes ont continué à féliciter l’homme pour son geste courageux et gentil. Un utilisateur a déclaré qu’il voyait un serpent avaler de l’eau pour la première fois, car il avait entendu dire que les serpents ne pouvaient pas boire. Il a remercié l’IFS d’avoir partagé une vidéo aussi incroyable. Un deuxième utilisateur appelle l’acte courageux et compatissant. Certains utilisateurs ont également posé des questions sur l’homme et comment a-t-il géré si facilement le serpent venimeux.

Ce n’est pas la première fois qu’un serpent est aperçu en train de boire de l’eau. Auparavant, une vidéo d’un serpent buvant de l’eau dans la paume d’un homme avait étonné Internet. Le clip a été partagé par Nanda où il a également expliqué comment un serpent avale de l’eau. Il a mentionné que la langue n’aidait pas les serpents à boire de l’eau, mais qu’ils appuyaient sur leurs mâchoires pour créer une pression négative pour aspirer l’eau, puis ils scellaient leur bouche pour pousser l’eau dans leur corps.

Serpent sirotant de l’eau.La langue n’aide pas un serpent à avoir de l’eau. On dit qu’ils enfoncent leurs mâchoires, créant une pression négative pour aspirer l’eau, puis sceller la bouche pour créer une pression positive et pousser l’eau dans leur corps. pic.twitter.com/5KZPxWsHDf– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 18 juin 2020

La vidéo a fait frissonner les internautes. Beaucoup ont demandé si le reptile était toxique car ils n’avaient jamais vu de tels serpents verts. Un autre utilisateur a appelé cela une vue incroyable et a déclaré qu’il n’avait jamais vu ou entendu quelque chose comme ça. Certains d’entre eux ont qualifié l’acte d’audacieux et de dangereux. En passant par les Twitterati, c’était un serpent de la vigne verte légèrement venimeux. Ces serpents se trouvent principalement dans les Ghâts orientaux de l’Inde.