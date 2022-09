Une vidéo virale d’un homme déplaçant un serpent géant à mains nues laisse Internet divisé

Que feriez-vous après avoir repéré un serpent géant croisant votre chemin ? La plupart des gens sont susceptibles d’attendre qu’il passe et de continuer leur chemin. Cependant, cet homme d’une vidéo récente publiée par l’officier du Service forestier indien (IFS) Praveen Kaswan sur Twitter, a assuré que le serpent était hors de la route en toute sécurité. Ainsi, le sauver de la possibilité d’être renversé par un autre véhicule venant derrière. La séquence montre l’homme marchant vers le reptile géant avant de s’arrêter pour observer où se trouvait sa tête. Il attrape le serpent et l’écarte rapidement. Le reptile géant disparaît alors dans l’obscurité. Les gens derrière la caméra peuvent être entendus crier de peur car le reptile venimeux aurait pu mordre l’homme

Cependant, la loi a laissé Internet divisé. “Votre point de vue là-dessus. Aller dans l’habitat faunique et le déranger ou le sauver d’un accident de la route. La vidéo provient d’une importante faune habituelle dans le sud de l’Inde », a écrit Kaswan lors de la publication de la vidéo.

Vos opinions là-dessus. Aller dans l’habitat faunique et le déranger ou le sauver d’un accident de la route. La vidéo provient d’une importante faune habituelle dans le sud de l’Inde. @BoskyKhanna pic.twitter.com/7W110lg3CD

Bientôt, la vidéo a été discutée par les utilisateurs de Twitter, beaucoup partageant leurs points de vue dans la section de réponse. “Je pense qu’il existe de meilleures façons de déplacer le Snake hors de la route sans le manipuler. Je pense que ses intentions sont louables, la plupart des gens se contenteront de conduire et de prendre des photos », a écrit un utilisateur.

Je pense qu’il existe de meilleures façons de déplacer le Snake hors de la route sans le manipuler. Je pense que ses intentions sont louables cependant, la plupart des gens se contenteront de conduire et de prendre des photos.

Un extrait du commentaire d’un autre utilisateur disait: “Je préférerais que des animaux sauvages ne meurent pas dans des accidents de la route que des animaux non dérangés qui présentent ce risque.”

Je préférerais des animaux sauvages qui ne meurent pas dans des accidents de la route à des animaux non dérangés porteurs de ce risque.

Beaucoup d’humains sont très imprudents et n’essaieront pas de sauver l’animal. Mieux vaut les déranger et éviter le risque.

— Muktabh Mayank (@muktabh) 30 septembre 2022