Une vidéo virale d’un éléphant jouant dans un parc pour enfants éliminera votre blues du lundi

Une vidéo réconfortante d’un éléphant s’amusant dans un parc pour enfants est là pour vous débarrasser de votre blues du lundi. La vidéo, partagée par ANI sur Twitter, a été capturée au cantonnement de l’armée de Narangi à Guwahati, Assam. Dans le clip désormais viral, on peut voir le tusker s’amuser et jouer autour de la balançoire installée dans le parc. Il traverse la balançoire et fait aller et venir le pneu. Selon les responsables, l’éléphant appartenait au sanctuaire de faune d’Amchang et pourrait être entré dans la zone de cantonnement à la recherche de nourriture.

Le cantonnement est souvent témoin de rencontres similaires avec l’animal sauvage car il est situé près du sanctuaire près du couloir des éléphants.

Ici jetez un oeil à la vidéo:

#REGARDEZ | Un éléphant sauvage du sanctuaire de la faune d’Amchang a joué et s’est amusé pendant que l’animal entra dans un parc pour enfants à Narangi Army Cantt à Guwahati en Assam. pic.twitter.com/FCcKWWLhJ8 — ANI (@ANI) 16 octobre 2022

Les utilisateurs sont émerveillés par le clip désormais viral. « Très amusant de regarder la scène. Un grand merci à la personne qui a enregistré une si belle vidéo », a écrit un utilisateur.

Très amusant de regarder la scène. Un grand merci à la personne qui a enregistré une si belle vidéo. — Debadatta Panigrahi. (@DebadattaPani10) 16 octobre 2022

Une autre personne a ajouté: “Pourquoi les humains devraient-ils s’amuser.”

Pourquoi les humains devraient-ils avoir tout le plaisir ❤️🤗 https://t.co/esp4A1iedY —Rana | Merci de #Vacciner💉 (@bladeit) 17 octobre 2022

Un autre utilisateur a mentionné: “Sait sûrement comment s’amuser au parc.”

sait sûrement comment s’amuser au parc 😀 – Girish Rohini (@GirishRohini) 16 octobre 2022

Un autre utilisateur a commenté: “Ce but de coup de pied arrière classique à 13 secondes.”

Ce but de coup de pied arrière classique à 13 secondes😂😂 – Bikash Singha (@S1Bikash) 16 octobre 2022

La vidéo a recueilli plus de 1,15 lakh de vues et compte

Lors d’un incident similaire signalé dans la région, un éléphant a été aperçu marchant doucement dans une aire de jeux et participant brièvement à un match de football en cours. La vidéo virale montrait l’animal sauvage marchant lentement vers le sol. Les personnes jouant calmement laissent passer l’éléphant à son rythme. Sur son chemin, l’animal a également lancé le ballon de football en direction des joueurs à deux reprises.

Un sauvage #Éléphant était considéré comme jouant #Football dans une aire de jeux à Guwahati.#Guwahati pic.twitter.com/azi7MBjEj3 — Hemanta Kumar Nath (@hemantakrnath) 25 septembre 2022

En postant le clip de la rencontre amusante, un utilisateur a écrit : « Un éléphant sauvage a été vu en train de jouer au football dans une aire de jeux à Guwahati. Le clip d’une minute a été vu par près de deux mille utilisateurs de médias sociaux.

