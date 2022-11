Une vidéo virale d’un couple indien s’embrassant lors d’une cérémonie de mariage à Mandap suscite des réactions mitigées

Les mariages ont une place spéciale dans nos cœurs à cause de tout l’amour, des bénédictions et des traditions qui les rendent beaux et complets. Que ce soit danser à un barat ou d’énerver le marié après le juta churai rituel par les demoiselles d’honneur, Mariages indiens tout avoir! Mais, aucun PDA n’est indispensable si vous venez d’une famille extrêmement Desi. Oui, exprimer de l’amour et de l’affection même à votre futur partenaire ou à votre partenaire marié n’est pas aussi agréable et positif que cela pourrait arriver. Les parents Desi sont souvent agacés par de telles actions qui mettent en évidence la démonstration publique d’affection (PDA). Cependant, une mariée indienne a pris le risque d’embrasser le marié lors d’un mariage, ce qui a suscité des réactions mitigées en ligne.

Dans la vidéo présentée, un marié essayant d’attacher un mangalsutra autour du cou de la mariée, on pouvait voir cette dernière attendre le bon moment pour faire quelque chose « d’audacieux » au milieu de sa traditionnelle cérémonie de mariage. Tandis que le marié semblait occupé à exécuter le rituel dans le mandap, la mariée a soudainement fait un bisou sur ses lèvres, le laissant complètement surpris ! Le moment ultime de verrouillage des lèvres a été capturé par la caméra et publié en ligne par une page Instagram “witty_wedding”. La bobine IG a été publiée avec le texte “Quand il continue de vous défier de vous embrasser devant panditji”.

La vidéo du couple aww-dorable est devenue virale et a laissé les internautes impressionnés par le doux geste. Cependant, la vidéo n’a pas été bien accueillie par l’autre groupe d’utilisateurs qui l’ont qualifiée d’acte d ‘«adoption de la culture occidentale». En Occident, les mariages se terminent généralement par des couples qui s’embrassent à l’autel après la parole du prêtre devant les invités.

Appelez-moi à l’ancienne, mais les images de verrouillage des lèvres dans les mariages indiens semblent grincer des dents. Arrêtez de copier l’ouest s’il vous plaît.— S (@MissSingh04) 21 octobre 2022

Récemment, une femme a également tweeté sur la façon dont elle trouve ça “grincer des dents” lorsque des photos de couples indiens aux lèvres fermées font surface en ligne. Appelez-le conservateur ou beau, tout dépend de la façon dont les gens s’adaptent aux choses et rendent ce monde plus acceptable et convivial ! Après tout, l’amour c’est l’amour !

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici