D’un macaque reposant la tête sur une colombe à un ridgeback rhodésien ayant un nez rapide avec un porcelet, de jumeaux tigres de Sumatra d’un mois et d’une paire de bébés orangs-outans partageant une chambre dans un zoo indonésien à un éléphant d’Afrique et un mouton étant inséparables jusqu’à la mort de l’un d’eux, au fil du temps, de telles photos sur Internet nous ont montré et prouvé à quel point des amitiés remarquables peuvent exister entre des animaux diamétralement différents. Plus l’amitié est improbable et inhabituelle, mieux c’est.

Ainsi, lorsque la vidéo d’un chiot et d’un chaton se réunissant un jour d’hiver pour se réchauffer autour d’un feu a commencé à faire le tour d’Internet, les réseaux sociaux ont éclaté.

Le court clip a été partagé par l’agent du Service indien des forêts Susanta Nanda, avec la légende: «Se réchauffer et réchauffer notre cœur», avec une émoticône d’un visage souriant avec trois cœurs à la fin. Twitterati est entièrement d’accord!

Regardez la vidéo ici:

Inutile de dire que le tweet est devenu viral. En moins de 24 heures après sa publication, il a recueilli plus de 8 100 likes et 1 100 retweets. Beaucoup de gens, nous en sommes sûrs, l’ont même regardé en boucle.

Un utilisateur @ megirish2001 a tweeté: « Je ne peux pas être plus mignon … ou répandre plus de chaleur dans nos cœurs (sic) »

Propagant la cause de l’adoption d’animaux, @Diya_iamdb, dont la biographie déclare qu’elle est une ancienne journaliste, a tweeté: «J’adorerais les voir tous les deux adoptés! (sic) »

Réfléchissant à la gentillesse et à la compassion manifestées par les deux animaux l’un envers l’autre, un autre utilisateur, @gavesarkari, a tweeté: «Ils apprécient le partage. Les humains s’évinceraient. (sic) »

@manimamallan a également partagé une chaîne de pensée similaire. Ses commentaires sur le fil se lisaient comme suit: «Quand nous pouvons rester ensemble et profiter de la soirée; même lorsque nous sommes des ennemis jurés et des espèces différentes; pourquoi vous les êtres humains – la même espèce – ne pouvez pas rester ensemble? Très différent à comprendre ». Les animaux câlins – Chien et chat « (sic) »

Deux autres utilisateurs @ jksharma2408 et @hurryppa souligné sur l’hiver rigoureux et comment il est difficile pour les animaux errants de survivre. Alors que @ jksharma2408 a commenté: «Lorsque l’ennemi est commun, l’amitié naît entre les adversaires. (sic) », @hurryppa, a tweeté:« Les temps difficiles rassemblent les rivaux (sic) »