Une vidéo virale d’un chien transportant des produits d’épicerie émerveille les internautes

Les médias sociaux sont devenus une plaque tournante pour toutes sortes de vidéos. Parfois, il y a des vidéos qui feront fondre votre cœur. Une vidéo similaire qui devient virale montre un chien transportant des provisions dans un panier. Téléchargée sur Twitter gérer Now This, la vidéo a été tournée à Chengdu, en Chine. “Avec un sac dans la bouche et des légumes attachés dans le dos, ce chiot serviable a été aperçu en train de transporter les courses”, lit-on dans la légende de la vidéo. Elle est maintenant devenue virale avec plus de 32 000 vues.

La vidéo commence par un chien debout sur le bord d’une route. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, vous pouvez voir le chien tenir le panier d’épicerie dans sa bouche et s’éloigner. Regarde:

« Nous ne méritons pas les chiens », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « J’ai besoin de ce chien.

Pendant ce temps, plus tôt, une femme a planifié une cérémonie de douche de bébé pour son compagnon canin. La vidéo de la cérémonie devient virale sur internet, et nombreux sont ceux qui s’étonnent de voir l’amour de la femme pour son chien. Dans la vidéo, récemment partagée sur les réseaux sociaux par une utilisatrice nommée Sujatha Bharathi, on peut voir la femme exécuter avec zèle les rituels traditionnels de la baby shower. La vidéo commence par le texte “Baby shower for my cutie”. On y voit la femme enroulant un châle autour de son chien, une guirlande autour du cou, lui faisant porter des bracelets et appliquant un tikka sur son front. Vers la fin de la vidéo, la femme continue même à préparer de la nourriture et à nourrir les chiens errants.

La vidéo a accumulé plus de 5 millions de vues sur Internet à ce jour. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux sont impressionnés de regarder la vidéo et aussi tous les éloges pour la femme. L’un des utilisateurs a écrit: “C’est la meilleure chose sur Instagram aujourd’hui”. Un autre utilisateur a écrit : “Tu m’as fait pleurer… nourrir les animaux errants était le point culminant”. Un troisième utilisateur a mentionné: «Vos pensées et votre travail dépassent l’imagination… en tant que parent de patte, je peux comprendre votre amour pour les mignons. Continue”.

