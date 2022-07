Une vidéo virale d’un chien chevauchant un cheval laisse Internet perplexe

Juste au moment où vous pensez avoir vu la chose la plus inhabituelle sur Internet, les médias sociaux sont prêts à vous proposer un nouveau joyau de bizarrerie. Et à la liste s’ajoute une vidéo d’un chien à cheval. La vidéo publiée sur Twitter avec une légende qui disait “Paw Patrol”, montrait le chien chevauchant joyeusement sur le dos d’un cheval, sans harnais ni support. Le cheval se frayant un chemin dans la circulation urbaine peut également être vu s’arrêter à un feu rouge. L’emplacement de la vidéo, cependant, n’est pas clair.

La vidéo a recueilli près de 4 lakh vues, suscitant un flot de réactions sur Twitter. “Pourquoi cela me fait-il penser qu’il s’agit de l’intrigue d’un film d’animation Pixar”, a écrit un internaute. Un autre s’est enquis du processus d’obtention d’une licence de jockey pour le chien.

.@brooklyncowboy1 .. quelle est la procédure pour obtenir une licence d’apprenti jockey..?🙂 https://t.co/HkeNvRRuGD — #DeSantis2024- Russ (@RussSegner) 16 juillet 2022

Les visuels du chien chevauchant le cheval ont rappelé aux gens la peinture de Majnu Bhai alias Anil Kapoor du film Welcome de 2007.

Certainement pas!!!!!!!!!!! 🗣🗣🗣🗣

Allez les gars. 😂😂😂😂😂 Je meurs. pic.twitter.com/TWbiSuPt0Q – Kamie (@KamillyFloress) 17 juillet 2022

L’un des utilisateurs a souligné que le clip semble être une vidéo miroir. “C’est une image vidéo miroir… Le numéro 7 sur le dos du cheval et les alphabets en arrière-plan l’ont dit”, a écrit la personne.

Ce n’est pas la première vidéo de ce type à être devenue virale sur les réseaux sociaux. Plus tôt, un clip d’une espèce de rat, connue sous le nom de capybara, chevauchant le dos d’une tortue était devenu viral en mai de cette année. Les capybaras sont une sous-espèce de rats, originaire d’Amérique du Sud et sont connus pour être les rongeurs les plus géants au monde.

Dans la vidéo, on peut voir le capybara accroché à la carapace de la tortue qui se déplace en emmenant le mignon passager pour une balade joyeuse.

Le lien entre les deux animaux crée des vagues sur Internet, les utilisateurs des médias sociaux soulignant leur confiance l’un envers l’autre. Cependant, certains utilisateurs ont souligné que le capybara avait l’air effrayé.

