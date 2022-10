Une vidéo virale d’un chien apprenant à un chiot comment jouer avec une balle est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui

Les vidéos virales d’animaux ont leur propre culte sur Internet. Pour beaucoup, les clips viraux sont devenus un moyen de se détendre après une longue et ennuyeuse journée de travail. Et si vous aimez regarder les bouffons à quatre pattes dans leur avatar le plus mignon, nous avons quelque chose pour vous. C’est une vidéo d’un chien apprenant à un chiot comment jouer avec une balle. Le clip commence à montrer le chiot assis sur un canapé où le chien s’approche de lui avec une balle en caoutchouc bleue dans la bouche. Le chien commence alors à montrer au chiot comment jouer avec le ballon. Cependant, avec une bouche plus petite, le contrôle du ballon devient difficile pour le chiot. Alors, il décide de lâcher le ballon et de jouer avec le plus gros chien à la place.

“Un chien apprend à un chiot à jouer avec une balle”, lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ici :

Un chien apprend à un chiot à jouer avec une balle..🐶🐾🎾😍 pic.twitter.com/siyDRvQmWn — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) 10 octobre 2022

Bientôt, la section de réponse a été inondée de réactions des utilisateurs jaillissant de la vidéo.

“Timeline cleaner—chiot dont la bouche est trop petite pour tenir le ballon essaie de jouer avec le doux gros chien”, a écrit un utilisateur.

Nettoyant Timeline – le chiot dont la bouche est trop petite pour tenir la balle essaie de jouer avec le gentil gros chien. https://t.co/7d8hlWIagL – Patrice Fitzgerald (@PatriceFitz) 14 octobre 2022

Un autre a commenté: «Le chien enseigne cela par auto-préservation. L’alternative est le chiot jouant le visage mordant avec des dents de chiot extrêmement pointues. Vous savez ce que je veux dire si vous avez eu un chiot.

Le chien enseigne cela par autopréservation. L’alternative est le chiot jouant le visage mordant avec des dents de chiot extrêmement pointues. Vous savez ce que je veux dire si vous avez eu un chiot. 😉😁😂 -Cheryl Ito (@ ayako38) 10 octobre 2022

« Je dois élever ces copains de jeu ! » a écrit un troisième utilisateur.

Je dois élever ces copains de jeu correctement ! 😅 – Kathy MacLEAN (@KathyMacLEAN16) 12 octobre 2022

“C’est à peu près la chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui”, a commenté une autre personne.

C’est à peu près la chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui 😍 – doo. (@spiering_linda) 10 octobre 2022

Les utilisateurs ont souligné comment le chien Rottweiler, qui est généralement considéré comme une race agressive et dangereuse, se comporte si bien dans la vidéo.

“Les rottweilers, mélangez-les, ont une mauvaise réputation en tant que chiens dangereux, mais ils sont très bons avec leur famille et les chiens avec lesquels ils sont élevés”, lit-on dans l’un des commentaires.

mélange de rottweiler, ils ont une mauvaise réputation en tant que chien dangereux, mais ils sont très bons avec leur famille et les chiens avec lesquels ils sont élevés. – Margie Spiritdove (@spiritdovie62) 10 octobre 2022

La vidéo a accumulé plus de 2 millions de vues et compte toujours.

