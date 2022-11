Une vidéo virale d’un chat glissant sur une pente est adorable

Les vidéos de chats de compagnie et leurs bouffonneries hilarantes quittent souvent Internet par fractions. Si vous aimez regarder des vidéos virales de chats sur les réseaux sociaux, vous devez être conscient de leur nature curieuse et maussade. Et, une de ces vidéos d’un félin curieux appréciant une glissade a récemment conquis le cœur de beaucoup sur Twitter.

L’adorable vidéo a été partagée sur la plateforme de micro-blogging le 4 novembre. “Chat glisse”, lit-on dans le tweet.

La vidéo de 12 secondes s’ouvre sur un chat noir glissant sur une structure en forme de pilier incliné. Avec ses petites pattes, le félin sautille en haut de la pente et se couche dessus. En raison de sa structure, le chat a pu glisser de manière transparente vers le bas.

Après avoir terminé son tour initial de balade, le chat attend un certain temps au fond, réalisant probablement à quel point les toboggans sont amusants pour la première fois. Le félin remonte alors la pente, avec plus d’enthousiasme cette fois, et répète l’opération plusieurs fois.

Le clip désormais viral n’a pas tardé à attirer l’attention de millions d’utilisateurs sur Twitter. Plusieurs d’entre eux ont exprimé leurs réactions à la jolie vidéo dans la section commentaires du tweet.

“Je n’aime pas les chats mais ce mec s’amuse”, a noté un utilisateur. Un autre a partagé qu’il pensait que le chat était une ombre et a écrit: “La première fois que j’ai vu ça, j’ai pensé que c’était l’ombre d’une voiture.”

“On dirait que tous les chats adorent glisser”, a souligné un troisième utilisateur, déposant une autre vidéo d’un chat glissant sur un toboggan.

Je me fous des chats mais ces mecs s’amusent -Jim (@hicksjames359) 3 novembre 2022

La première fois que j’ai vu ça, j’ai cru que c’était l’ombre d’une voiture xD —Sam McCarthy (@ItzSamMcCarthy) 3 novembre 2022

on dirait que tous les chats aiment glisser pic.twitter.com/4GpUeXeaka — MoMoChan👹🧧 (@momocha24017706) 4 novembre 2022

Depuis sa publication, la vidéo réconfortante des caprices du chat a été vue plus de 7 millions de fois et a reçu plus de 320 000 likes sur Twitter jusqu’à présent.

Quelle a été votre première réaction à cette vidéo virale ?

