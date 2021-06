Les internautes adorent les illusions d’optique. De temps en temps, une vidéo ou une image apparaît sur les réseaux sociaux que vous pourriez trouver si bizarre et déroutante que même la regarder pendant des heures ne suffit pas pour comprendre ce qui se passe réellement. TikToker @lesxbalboa, 22 ans, a rejoint la tendance et a récemment partagé une vidéo qui est depuis devenue virale. Dans la vidéo, un avion dans le ciel est filmé depuis une voiture en mouvement. Cependant, l’avion semble être « coincé » dans le ciel. Pas seulement le TikToker, mais des milliers d’internautes sont également confus au sujet de ce qui se passe dans la vidéo et ont dit qu’il s’agissait d’un « problème dans le système » avec l’apparition de l’avion. être suspendu dans le ciel.

Les choses sont devenues encore plus confuses après que le TikToker a partagé une autre vidéo affirmant qu’elle passait à nouveau au même endroit deux jours plus tard et a vu l’avion immobile toujours coincé au même endroit. La vidéo cette fois a été tournée dans la soirée. En demandant une explication à ses abonnés, @lesxbalboa a déclaré: « Je sais que ce n’est pas normal… & google dit que c’est rare alors pourquoi l’ai-je vu deux fois ?! »

Il y a quelques semaines, une autre illusion d’optique perturbait l’esprit des internautes lorsqu’une photo d’une fille semblait « s’enfoncer » dans le béton a fait surface en ligne.

Au début, lorsque vous regardez la photo représentant une fille vêtue de rose, vous ne verrez que le haut de son corps et le bas semble être coincé dans le trottoir du parc. La photo a été initialement partagée sur Reddit par une femme avec une légende qui disait : « Ma fille, où est le reste d’elle ?! Ohh je vois, n’est-ce pas ? » L’image époustouflante est rapidement devenue virale et a été repartagée sur Twitter.

