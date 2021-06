Une vidéo virale du personnel médical dansant sur «Zingaat» dans l’installation Covid-19 de Mumbai remporte un Internet

La pandémie de COVID-19 a été dure pour tout le monde, en particulier pour les travailleurs de la santé qui ont été en première ligne dans ce combat. Des professionnels de la santé se sont exposés au virus afin de sauver des vies. Plus d’un millier de médecins ont succombé au virus. Au milieu de ces temps sans précédent, une partie de la société n’a pas été gentille avec les médecins. Les nouvelles sur l’adversité sur les medicos ont fait les gros titres depuis le début de la pandémie. Des pierres ont été lancées sur eux, des familles et des foules ont roué de coups le personnel médical et ont vandalisé les propriétés de l’hôpital.

Mais même après de telles atrocités, les professionnels de la santé ont travaillé sans relâche jour et nuit pour sauver autant de vies que possible. Loin de leur famille, il leur est difficile de gérer la pression mentale, par conséquent, on les voit souvent soulager le stress des patients ou se remonter le moral. Plusieurs vidéos de danse du personnel médical dansant et chantant de tout leur cœur ont fait surface en ligne.

Une autre vidéo du centre Nesco COVID-19 de Goregaon à Mumbai est devenue virale sur Internet. Une vidéo tournée le 2 juin présente des professionnels de la santé, vêtus d’une combinaison de protection individuelle, dansant sur la chanson Sairat du film marathi primé en 2016, Zingaat. Selon l’ANI, la danse s’est déroulée lors d’un programme de divertissement organisé pour célébrer un an de fonctionnement de l’installation COVID. Le personnel médical a suivi la chanson et a montré ses talents de danseur.

#REGARDEZ Des professionnels de la santé du centre Nesco COVID-19 à Goregaon à Mumbai ont été vus montrant leurs mouvements de danse à l’intérieur du service du patient lors d’un programme de divertissement organisé le 2 juin pour marquer un an d’opérations du centre pic.twitter.com/6ET61KIgsu– ANI (@ANI) 3 juin 2021

Cependant, cette installation COVID a déjà fait les gros titres des vidéos de danse. En 2020, pendant le Navratri, la vidéo du personnel de santé et des patients COVID-19 effectuant Garba dans l’établissement COVID était devenue virale.

Les cas de COVID-19 à Mumbai ont connu une baisse significative car actuellement, ils sont inférieurs à 1000 dans un décompte quotidien. Pendant la pandémie, le Maharashtra était l’un des épicentres du virus COVID-19.

