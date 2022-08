Une vidéo virale d’enfants africains dansant sur la chanson Jerusalema de Master KG amuse les internautes

Internet est devenu gaga de voir certains enfants africains danser leur cœur dans une récente vidéo virale. Les internautes ont été amusés par le clip vidéo et il a également été largement diffusé par de nombreux utilisateurs de médias sociaux.

Un compte, nommé Figen, a mis en ligne la vidéo de 58 secondes. Elle a écrit: “C’est génial.”

L’adorable vidéo virale montrait un groupe d’enfants africains faisant correspondre les pas de la chanson Jerusalema, chantée par le célèbre musicien sud-africain Master KG. Au début, un enfant africain, vêtu d’une chemise bleu clair et d’un pantalon beige, est vu exhibant ses mouvements de signature. Bientôt, il est accompagné de son compagnon de danse, vraisemblablement son ami. Les deux enfants s’amusent, dansant sur l’air de la chanson avec des pas synchronisés.

Les enfants de la vidéo appartiennent au groupe Masaka Kids Africana, une organisation basée dans la ville africaine d’Ouganda. Le groupe travaille avec des enfants qui ont vécu les pires circonstances dans leur enfance. Masaka Kids Africana prend des enfants africains, pour la plupart orphelins, sous leur abri. Ils leur fournissent de la nourriture, des vêtements, une éducation et des installations médicales.

Ils sont également connus pour défendre leur amour pour la ville d’Ouganda en présentant des spectacles de danse et de chant.

Les enfants ont-ils une idée de la joie qu’ils apportent à tout le monde ? — NotATweeter16 (@NotATweeter16) 31 juillet 2022

La vidéo a amassé plus de 4 millions de vues et a reçu plus de 100 000 likes sur Twitter. Les internautes ont douché leur amour pour ces enfants. Un utilisateur a commenté à quel point les enfants ignorent qu’ils sont responsables d’apporter beaucoup de joie au monde.

Je ne pense pas que les enfants de cet âge soient conscients d’eux-mêmes et aiment faire sourire les gens. Et avec des encouragements, ils auront plus de facilité à développer leur confiance en eux. Satchmo a souri quand il a dit, après avoir chanté une de ses chansons, “Love, baby, love. Ouais.” – patricia johnson (@ pljohnson933) 1 août 2022

Un autre a partagé comment ils ont apporté des sourires aux visages des gens.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici