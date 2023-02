Une vidéo virale de vieilles femmes en saris sautant dans la rivière Thamirabarani laisse les internautes stupéfaits

On entend souvent des gens dire que l’âge n’est qu’un chiffre. Si vous avez la volonté d’accomplir un objectif dans la vie, aucune barrière d’âge ne peut vous arrêter. En parcourant nos flux de médias sociaux, nous voyons souvent des personnes âgées poursuivre leurs passe-temps préférés, brisant le stéréotype entourant les personnes âgées. Comme pour donner l’exemple à toutes les personnes âgées, ces femmes âgées de la ville de Kallidaikurichi, dans le Tamil Nadu, sont connues pour plonger dans les eaux de la rivière Thamirabarani, dans le cadre de leur “affaire habituelle”. L’extrait vidéo a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, qui ne se sentent qu’inspirés par ces femmes âgées.

L’officier de l’IAS Supriya Sahu a partagé l’impressionnante vidéo sur Twitter le 6 février. Stupéfaite par ces plongeuses seniors, elle a écrit : « Impressionnée de voir ces femmes âgées vêtues de sari plonger sans effort dans la rivière Thamirabarani à Kallidaikurichi au Tamil Nadu. On me dit qu’ils sont adeptes car c’est une affaire régulière. Inspirant…”

Les images montrent des femmes âgées, drapées de saris, plongeant dans la rivière Thamirabarani, sans une once de peur dans leur cœur. Assises à une hauteur considérable sur un pilier, ces femmes mesurent la distance avant de plonger.

Émerveillé de voir ces femmes âgées vêtues de sari plonger sans effort dans la rivière Tamirabarni à Kallidaikurichi dans le Tamil Nadu. On me dit qu’elles sont adeptes car c’est une affaire régulière. 😱 Absolument inspirant 👏 vidéo – crédits inconnus, transmis par un ami #femmes #MondayMotivation pic.twitter.com/QfAqEFUf1G— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 6 février 2023

Sans effort, ils se baignent, s’éclaboussant dans les eaux et y nageant de manière transparente. Ce qui rend leur exploit encore plus intéressant, c’est le fait que, contrairement aux nageurs et plongeurs professionnels qui portent un maillot de bain approprié, ces seniors font de même en portant un sari. Selon la légende, ils prennent fréquemment un bain dans les eaux et sont donc très doués pour cela.

Naturellement, la vidéo a retenu l’attention de la population des internautes qui s’est elle aussi jetée dans les commentaires pour partager ses multiples réactions. “Comme des nageurs nés… Merveilleux”, a salué un utilisateur. «Auparavant, les gens utilisaient les rivières à toutes fins utiles. La natation fait partie intégrante de leur vie quotidienne », a ironisé un autre. “sooper diving amma”, a noté un troisième individu.

Comme des nageurs nés… 🤔🤔🤔Merveilleux…🎉— SEENIVASAN🤗 (@NAS_AVI_NIR_S) 6 février 2023

Autrefois, les gens utilisaient la rivière à toutes fins utiles. La natation fait partie intégrante de leur vie quotidienne.— Pravat Kumar Rout (@PravatRout1979) 6 février 2023

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 107,6k vues et plus de 1,5k likes sur la plateforme de microblogging. Cependant, ce n’est pas la première fois que des femmes âgées ont été enregistrées en train de sauter dans les eaux.

Plus tôt, une grand-mère de 70 ans a agité Internet après avoir pris un bain sacré dans le Gange. Bravant les forts courants, elle a nagé dans les eaux fraîches sans effort.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici