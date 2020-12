Lors d’un incident incroyablement miraculeux, une femme âgée du Tamil Nadu a littéralement échappé à la mort. Une vidéo regardée par CGTN montre une femme âgée vêtue d’un sari rose écrasée par un camion. Cependant, elle reste indemne même après le passage du camion.

Dans le clip, une femme peut être vue sur une route lorsqu’un camion jaune la heurte. Après que le camion ait apparemment écrasé la femme, elle se relève miraculeusement indemne.

L’incident incroyable a eu lieu le 2 décembre et a été capturé par les caméras de sécurité installées dans la zone. La femme, identifiée comme étant Theresa, essayait de traverser la route lorsqu’elle a été «frappée».

La police locale a enregistré une plainte contre le chauffeur du camion qui a ensuite été arrêté pour s’être précipité. Theresa visitait Tiruchengode dans le Tamil Nadu et a réussi à retourner dans sa ville natale selon son plan.

La vidéo du rasage de près est devenue virale sur Internet. De nombreux internautes ont déclaré dans leurs commentaires que c’était la preuve que Dieu existe et sauve les gens en cas de besoin. Certains utilisateurs ont poursuivi en disant que cette escapade n’est rien de moins qu’un miracle et a peut-être été le moment où Dieu lui-même a protégé la femme âgée. La vidéo de 54 secondes a été vue plus de 9 000 fois sur Twitter uniquement.

Le portail des médias chinois CGTN a écrit sur Twitter en partageant la vidéo: «Une femme âgée #Indienne écrasée par un camion s’échappe miraculeusement indemne».

Une personne s’est opposée à la façon dont les gens réagissaient dans la rue. Personne sur la route n’est venu aider la femme, même après avoir été vue en train de se lever. La personne a écrit: « OMG, je vois que personne ne répond à l’accident. »

OMG je vois que personne ne répond à l’accident – Albert Londres 🇪🇸 (@josesirgado) 6 décembre 2020

De nombreux utilisateurs ont également transmis leurs bons vœux à la femme plus âgée. Ils ont également déclaré que l’incident est la preuve que Dieu existe.

Voici un aperçu de certaines des nombreuses réponses:

Un incident similaire a eu lieu début juillet de cette année et une vidéo de celui-ci a été partagée par le journaliste Aalok Shrivastav à l’époque. Dans le clip, la vie d’un homme a été littéralement sauvée après qu’un Bolero a frappé un JCB.

Le JCB, qui semblait incontrôlable, aurait pu frapper l’homme avec un vélo si le Bolero n’était pas intervenu. La vidéo de 30 secondes a été visionnée plus de 1,9 million de fois sur le site de microblogging. Comme la vidéo du camion, beaucoup l’ont appelé un «acte de Dieu».