Des vidéos d’un léopard bien construit « jouant » avec des automobilistes dans la vallée de Tirthan dans l’Himachal Pradesh, située à l’intérieur du district de Kullu, ont soulevé des inquiétudes parmi les experts en faune. Le léopard d’un an et demi a été vu interagir de manière ludique avec les automobilistes et son niveau de confort élevé au milieu de la présence de 15 à 20 personnes, qui étaient occupées à le filmer sur leurs caméras mobiles, indique que le chat sauvage a été initialement élevé à la main, un responsable de la faune a déclaré à IANS.

L’incident de son affinité avec des passants, en grande partie des villageois locaux, a été rapporté jeudi sur la route Banjar-Kullu. Le fonctionnaire, demandant l’anonymat, a déclaré que les instincts ludiques contre nature de ce léopard, qui est normalement timide et rarement rencontré à la lumière du jour, indiquent que l’animal survit soit en fouillant, soit sur les humains.

« Le chat sauvage avec un tel niveau d’empreinte humaine n’est pas naturel. Il doit être gardé dans un centre de sauvetage et de réhabilitation pour comprendre son comportement. Sa présence dans la nature est une menace pour l’animal lui-même », a-t-il déclaré. «Le léopard peut être tué par un autre prédateur ou par des chiens errants», a-t-il dit, «même le comportement des humains jouant avec le léopard était inquiétant».

La vallée de Tirthan, où le léopard a été filmé, fait partie du Parc national du Grand Himalaya (GHNP), un site du patrimoine mondial de l’Unesco. Les léopards insaisissables et timides évitent de rencontrer des humains, même s’ils dépendent de leurs animaux domestiques pour se nourrir et peuvent en fait vivre à proximité de leurs habitations, mais d’une manière si subreptice que la plupart des gens ne savent même pas qu’ils sont proches, laissent seuls se faire mal, disent la faune experts.

Bien que le léopard soit protégé en vertu de l’annexe 1 de l’Indian Wildlife Protection Act, il est parfois braconné pour sa peau. Parfois, ils sont également tués par les agriculteurs pour protéger le bétail.