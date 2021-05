Au milieu de plusieurs images et vidéos des dommages causés par le cyclone Tauktae qui ont envahi les médias sociaux, une vidéo en particulier montrant un morceau d’un bâtiment s’effondrant dans un parking est devenue virale. La vidéo a fait surface alors même que le puissant cyclone continuait de faire des ravages dans le Maharashtra lundi et causait des dégâts matériels considérables. La vidéo alléguait que le bâtiment était en fait l’emblématique hôtel Trident de Nariman Point à Bombay. Il a affirmé que le bâtiment avait subi des dommages considérables en raison des rafales de vent qui ont soufflé à Mumbai et ont touché près de 90 km / h. La vidéo, cependant, ne vient pas de Mumbai. La vidéo a apparemment été tournée

Les vidéos des dommages présumés à l’hôtel Trident sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Avec la vitesse du vent de 70 à 90 kilomètres par heure, c’est ce qui s’est passé devant l’hôtel Trident Nariman point Mumbai pic.twitter.com/7EdyCnY5e1– 💝🌹💖jaggirmRanbir💖🌹💝 (@jaggirm) 17 mai 2021

Une vérification des faits menée par ThePrint a toutefois révélé que la vidéo avait en fait été tournée au Moyen-Orient. AIR News Mumbai a officiellement déclaré qu’aucun incident de ce type n’avait été signalé près de l’hôtel Trident à Mumbai.

En outre, un rapport d’Al Jazeera a indiqué que la vidéo avait en fait été tournée à Médine en Arabie saoudite lorsque des pluies torrentielles dans la ville avaient provoqué la panique et des dégâts matériels généralisés en août 2020. la date peut être clairement vue dans le coin supérieur droit de la métrage.

De plus, Boom Live, un portail de vérification des faits, a également confirmé que la vidéo provenait de Médine, en Arabie saoudite, où des pluies torrentielles ont frappé la ville en juillet 2020. La vidéo est également largement partagée sur Whatsapp où elle est faussement présentée comme le Hôtel Trident.

Le cyclone Tauktae est originaire de la mer d’Oman et a été classé comme une «tempête cyclonique extrêmement grave». Il provoque de fortes pluies à Mumbai depuis lundi matin, avec une vitesse du vent allant de 60 à 75 km / h. Selon les bulletins météorologiques, il s’attendait à toucher terre à Bhavnagar, dans le Gujarat, entre 22 heures et 23 heures, avec des vents atteignant 165 km par heure lundi soir.

L’aéroport de Mumbai a fermé ses portes pendant trois heures en raison de conditions orageuses. Les répercussions ont causé des dégâts dans la ville où certains arbres de la ville ont été déracinés et dans certaines zones la circulation a été perturbée. Selon le dernier bulletin d’alerte de l’IMD, le cyclone Tauktae planant à environ 160 km de la côte de Mumbai devrait toucher terre sur la côte sud du Gujarat d’ici minuit ce soir.

