Quand on pense à l’hiver, les images les plus marquantes qui nous viennent à l’esprit sont des montagnes blanches recouvertes d’une épaisse touffe de neige alors que les flocons de neige tombent dans les lumières qui se précipitent sur la vue.

Peu importe si vous vivez dans leurs plaines, loin des montagnes, le bonheur contagieux d’un homme à la vue de la neige vous y transportera sûrement. Sinon physiquement, du moins en esprit

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux où la pure euphorie d’un homme à propos de la neige, ou «baraf», capte l’attention des internautes.

La vidéo de selfie commence avec un homme en bonnet rouge disant « ye hai baraf » (c’est neige / glace). Et clairement, il y a beaucoup de neige autour de lui et une forte chute de neige laisse des touffes de neige sur son corps.

Sa voix audacieuse continue en hindi. «C’est la neige de la route du centre commercial de Manali», dit-il en marchant. Sa joie est évidente à partir de ses exclamations de «zabardast, zabardast baraf» (neige incroyable, incroyable).

Puis il porte une petite tasse à sa bouche. «Aur garam chai baraf ke sath» (et du thé chaud pour accompagner la neige froide). Il prend une gorgée de thé chaud. Derrière lui, des groupes de personnes se tiennent autour, tout le monde appréciant la neige. Il y a un fort bruit et des acclamations en arrière-plan alors que les gens autour de lui sont dans des stades égaux d’extase, incités par la merveilleuse chute de neige.

Il commence alors à parler comme un vendeur de thé vendant son thé chaud. «Chai le lo mere bhai, baraf ke sath chai» (prends du thé, mon frère, pour accompagner la neige).

Il répète la ligne encore plusieurs fois. Puis il crie «Yahi hai Manaliiii» (c’est Manali) et se brise dans un large sourire.

Le temps à Manali a été rien de moins que le «pays des merveilles de l’hiver» en janvier.

Son bonheur viral attrape les autres qui ne peuvent pas être là eux-mêmes.

Des milliers de touristes ont afflué pour découvrir cette merveille. Alors que Delhi a également connu l’un des mois de janvier les plus froids de son histoire, les températures à Himanchal ont chuté à -1 ° C certains jours. Le mois de janvier est considéré comme le mois le plus froid de l’année pour la ville.