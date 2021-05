Une vidéo virale de grand-mère et grand-père Acing Beer Pong a laissé Internet ravi : regardez

Une vidéo d’un couple de personnes âgées jouant au beer-pong avec leur petit-fils et son ami devient virale sur les réseaux sociaux pour toutes les bonnes raisons. La vidéo montre le couple s’amusant en jouant au jeu. Ils font même des clichés parfaits alors que les gens autour d’eux crient. La vidéo a été partagée sur le compte Instagram de Ross Smith, qui est un influenceur des médias sociaux. L’utilisateur a écrit que lorsque les grands-parents faisaient certainement la fête plus fort que les enfants dans la légende.

Dans la vidéo, on peut voir que la grand-mère de Smith fait un tir, suivi d’un de son grand-père. Dès que son grand-père frappe un coup, tous les autres présents dans la pièce commencent à lui remonter le moral. Smith lui-même est tellement excité qu’il jette son verre et serre son grand-père dans ses bras.

Jetez un oeil à la vidéo :

La vidéo, qui a été publiée le 25 mai, a recueilli plus de 1,3 lakh de likes et plus d’un millier de commentaires. Les gens ont comblé le duo de louanges dans la section des commentaires. Il y avait une variété de commentaires, certains complimentaient la belle robe que la grand-mère avait enfilée, tandis que d’autres soulignaient la règle des coudes. Beaucoup ont simplement laissé des emojis souriants, enflammés et cardiaques pour partager leurs réactions.

Un utilisateur d’Instagram a écrit : « L’équipe de rêve ultime », un autre a écrit que la publication le fait sourire. L’un des utilisateurs l’a appelé « objectifs des grands-parents ».

Smith compte plus de 2 millions de followers et a publié beaucoup de contenu avec ses grands-parents. Le compte contient des bobines hilarantes qui feront de votre journée. La plupart du temps, les vidéos et les photos montrent la grand-mère de Smith disant et faisant des choses étranges. Dans une vidéo hilarante, on voit la grand-mère donner des astuces pour se faufiler dans l’alcool en public. La vidéo montre la vieille dame prenant une miche de pain et faisant des trous dans tous les morceaux avec du verre.

Ensuite, elle place les morceaux de pain les uns sur les autres et forme un tas. Elle insère la bouteille par le trou et la ferme avec une tranche de pain appropriée. Elle est ensuite vue dans un lieu public avec le même tas de pain dans un paquet et en train de boire de l’alcool.

