Une vidéo virale de femmes asiatiques donnant des coups de pied et frappant un homme noir sans abri suscite l’indignation sur les réseaux sociaux

Une femme asiatique et sa fille ont été surprises en train d’agresser un homme noir sans logement dans une vidéo récemment partagée sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. La vidéo a été partagée par Don Salmon le 21 septembre et semble montrer un homme agressé dans une rue animée de New York.

La vidéo des deux femmes les montrait en train d’essayer d’amener l’homme à s’éloigner de la zone où il dormait, devant une entreprise appelée « Creature World ». La fille semble essayer de faire bouger l’homme avant que l’on voit la mère le frapper et lui donner des coups de pied.

« Tout ce que nous voulons, c’est un projet de loi sur les crimes haineux », a répondu un utilisateur de X. « Pour des raisons comme celle-là! »

Une femme frappe et donne des coups de pied à un sans-abri devant un commerce. (Photo : @dijoni/X)

« C’est triste. On dirait qu’ils essaient de lui prendre quelque chose. Cet homme a assez de choses à gérer », a ajouté l’un d’eux.

« Cela m’étonne de voir que nous sommes autant détestés par tout le monde alors qu’ils viennent tous de nous », a noté un autre utilisateur de X.

La vidéo a déjà été visionnée plus de 133 000 fois.

Après que la fille ait vu qu’elle et sa mère étaient filmées, elle a essayé d’empêcher sa mère d’agresser davantage l’homme, en vain. La mère a également vu qu’elle était enregistrée, mais elle s’est levée et a donné des coups de pied à l’homme alors qu’il était assis sur le béton. Un enregistrement vocal de la vidéo a informé les femmes qu’elles commettaient un crime en agressant l’homme.

« Je ne peux pas agresser des gens », a déclaré l’homme. « Vous appelez le flic. »

Les gens ont été choqués par la façon dont les femmes ont traité l’homme sur X.

« Leur langage corporel suggère qu’ils savent que ce qu’ils font à cet homme est mal », a répondu un utilisateur de X.

« Ils s’en moquent… c’est ce que me dit leur langage corporel », a ajouté un autre.

« Cela me semble être un crime de haine », a répondu l’un d’eux.

Plusieurs autres utilisateurs de X ont fait référence au hashtag #StopAsianHate. Le président Joe Biden a promulgué la loi anti-asiatique sur les crimes haineux en 2021 à la suite de plusieurs rapports faisant état d’attaques violentes contre des Asiatiques pendant la pandémie.

Le projet de loi a été présenté pour la première fois par la représentante Grace Meng (DN.Y.) et la sénatrice Mazie Hirono (D-Hawaï) pour rendre le signalement des crimes haineux plus accessible aux niveaux local et étatique en garantissant que les ressources de signalement sont disponibles en plusieurs langues en ligne. , rapporte NBC News. Il charge un responsable du ministère de la Justice de se concentrer sur l’examen des incidents de crimes haineux anti-asiatiques et accorde des subventions aux services de police afin qu’ils puissent établir des lignes d’assistance téléphonique.

« Ceux d’origine asiatique ont été blâmés et désignés comme boucs émissaires pour l’épidémie de COVID-19, et en conséquence, les Américains d’origine asiatique ont été battus, lacérés, crachés dessus, voire incendiés et tués. » dit Meng. « La communauté américaine d’origine asiatique est épuisée d’avoir été contrainte de supporter cette montée du sectarisme et des attaques racistes. »

« La haine n’a pas sa place en Amérique – et j’ai hâte de le préciser cet après-midi en signant la loi sur les crimes haineux liés au COVID-19 », a déclaré Biden. a écrit sur Twitter.