Une vidéo virale de cygnes se réunissant après des semaines de séparation fera fondre votre cœur

Une vidéo réconfortante de deux cygnes se réunissant pour la première fois après être restés séparés pendant des semaines devient virale sur les réseaux sociaux. L’un des cygnes était apparemment absent pour se faire soigner après une blessure. Dans la vidéo, on voit un homme relâcher le cygne dans l’eau après qu’il se soit remis d’une blessure. Après avoir réuni deux oiseaux, on les voit s’aimer et nager.

La vidéo a été partagée sur Twitter par Buitengebieden. “Les cygnes se réunissent pour la première fois après des semaines d’intervalle”, lit-on dans le tweet.

La vidéo commence par un homme sortant un cygne d’un sac blanc tandis que l’autre attend son partenaire dans une piscine. Peu de temps après avoir été relâché, le cygne nage vers l’autre et leur geste adorable ferait fondre le cœur de n’importe qui.

Les cygnes sont des créatures monogames. Une fois qu’ils ont choisi leur partenaire, ils forgent un lien pour la vie avant même de s’accoupler. La vidéo est devenue virale et de nombreux utilisateurs l’ont partagée pour montrer le côté merveilleux de la nature.

Les cygnes se réunissent pour la première fois après des semaines d’intervalle.. 😊 pic.twitter.com/Uzpi8tjt4i — Buitengebieden (@buitengebieden) 15 juillet 2022

Un utilisateur a émis l’hypothèse que l’oiseau devait avoir été blessé et a donc été emmené pour être soigné. “Celui dans le sac a peut-être été gravement blessé physiquement ou il était très malade”, a écrit l’utilisateur.

celui dans le sac a peut-être été gravement blessé physiquement ou il était très malade – Véron (@T0ADW4RTZ) 15 juillet 2022

Un autre utilisateur a apprécié la beauté et la fidélité des créatures en disant: «Le pouvoir de l’amour est une chose telle qu’il existe dans toutes les créatures sur la face de la Terre et suffit à le cultiver et à le nourrir en nous-mêmes. Ainsi, l’amour surmonte même la solitude et l’envie, pourvu qu’il soit honoré et chéri où qu’il soit. Un troisième a dit: “C’est tellement beau.”

le pouvoir de l’Amour est tel qu’être heureux qu’il existe dans *toutes* les créatures sur la surface de la Terre suffit à le cultiver et à le nourrir en nous-mêmes ainsi l’amour surmonte même la solitude et l’envie, tant qu’il est honoré et chéri où qu’il soit 🫂🧘‍♀️🙏 – Tymac (@dreftymac) 15 juillet 2022

C’est tellement beau! – Joni van Bruinessen (@JBruinessen) 15 juillet 2022

Tout comme les humains, les cygnes choisissent et lâchent également leurs partenaires de la même manière. La plupart des couples de cygnes restent généralement ensemble pour la vie. Quand un partenaire meurt, ils en trouvent un autre.

