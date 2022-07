Une vidéo virale de concombres de mer mangeant ne vous laissera pas dormir la nuit

La majeure partie de l’océan est encore inconnue des humains car nous n’avons pas la technologie pour découvrir les profondeurs sans fin. Nous faisons chaque jour des découvertes sur des créatures étranges qui sont une partie extrêmement importante de la nature.

Une de ces créatures est le concombre de mer. Il est extrêmement important pour l’écosystème de la mer et peut aider à réparer une grande partie des dommages causés par des siècles de pêche et de pollution que les humains ont laissés.

Une nouvelle vidéo sur la créature a été publiée. Il le montre en train de manger en utilisant des structures en forme de tentacule sortant de sa bouche. La vidéo est suffisante pour donner des cauchemars à n’importe qui.

Voici comment les concombres de mer mangent pic.twitter.com/KC7IWqdFuH – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 14 juillet 2022

Les internautes ont rapidement partagé leurs réflexions sur la vidéo. Beaucoup ont partagé des faits amusants sur la créature tandis que d’autres ont plaisanté sur ce à quoi ressemblait la vidéo.

L’un d’eux a expliqué ce qui se passait dans la vidéo en disant : “Ce sont des pieds tubulaires qui ressemblent à des tentacules entourant leur bouche”, tandis qu’un autre plaisantait sur ses habitudes alimentaires en disant : “C’est comme ça que je mange aussi.”

Ce sont des pieds tubulaires qui ressemblent à des tentacules entourant leur bouche Origine de la vidéo

https://t.co/sMv7pIDU3b – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 14 juillet 2022

C’est comme ça que je mange aussi. – Adam King (@TheLoneRanger00) 14 juillet 2022

Un troisième a déclaré que les écrivains devraient se concentrer moins sur l’espace extra-atmosphérique et plus sur la mer profonde pour faire des films. Il a déclaré: “Les films n’ont pas besoin d’aller dans l’espace lointain pour s’inspirer, il y a suffisamment de choses étranges disponibles dans nos océans et leurs profondes tranchées.”

Les films n’ont pas besoin d’aller dans l’espace lointain pour trouver l’inspiration, suffisamment de choses étranges sont disponibles dans nos océans et leurs profondes tranchées. — Yajnaseni (@desi_brat) 14 juillet 2022

La vidéo a été partagée par @gunsandrosesgirl3 sur la plate-forme de médias sociaux Twitter avec la légende “C’est ainsi que les concombres de mer mangent”.

Les concombres de mer, en tant que dépositivores, jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments. Leurs activités réduisent les charges organiques et dispersent les sédiments de surface, tandis que l’azote et le phosphore inorganiques excrétés par eux améliorent l’habitat benthique.

Dans d’autres nouvelles sur les concombres de mer, une nouvelle recherche dirigée par l’Institut d’aquaculture de l’Université de Stirling démontre comment les concombres de mer, un mets délicat en Asie, peuvent prospérer en mangeant et en se développant sur les déchets organiques produits par les fermes piscicoles commerciales en Méditerranée.

Selon les résultats, l’incorporation de concombres de mer peut réduire l’effet environnemental de la pisciculture marine tout en offrant un produit à haute valeur ajoutée.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici