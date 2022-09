Une vidéo virale de chimpanzés sautant par peur d’un serpent amuse Internet

Les serpents sont considérés comme les plus dangereux. Ces reptiles sont connus pour leurs compétences de chasse sournoises, attaquant leur proie en un clin d’œil et prenant la victime au dépourvu. Non seulement les humains mais les animaux ont également peur des serpents. Récemment, une vidéo d’un groupe de chimpanzés effrayés au-delà de leurs esprits en voyant un serpent retiendra certainement votre attention. “La peur des serpents n’est pas seulement chez les humains”, lit-on dans la légende.

La peur des serpents n’est pas que chez les humains😂🤣😍@susantananda3 @rupin1992 pic.twitter.com/94qMbvQZTu – Santosh Sagar (@santoshsaagr) 14 septembre 2022

Le clip révèle un groupe de chimpanzés qui passent leur temps dans les locaux d’un zoo. Soudain, un bébé chimpanzé curieux repère quelque chose sur l’herbe à distance et s’en approche suivi des deux autres chimpanzés adultes.

Cependant, lorsque le bébé chimpanzé atteint l’endroit, il crie et saute de peur. La raison était un serpent, camouflé dans l’herbe verte. D’un mouvement rapide, il projette le reptile vers les deux autres chimpanzés qui poussent également des cris de terreur, fuyant le serpent le plus loin possible.

Top showsha vidéo

Rassemblant leur courage, les chimpanzés continuent de beugler contre la créature rampante, mais assurez-vous de maintenir une distance de sécurité. Bientôt, le serpent se retire dans un plan d’eau voisin alors que les chimpanzés le regardent disparaître, apparemment abasourdis.

La vidéo a suscité l’amusement des utilisateurs des médias sociaux. Alors qu’un utilisateur de Twitter a commenté: «Laissez aux jeunes le soin de rendre les choses bien pires qu’elles ne le sont. Cela s’applique aussi aux animaux, je suppose », un autre a avoué qu’il avait eu peur.

Laissez aux jeunes le soin de rendre les choses bien pires qu’elles ne le sont. Cela s’applique également aux animaux, je suppose. — vazhavandan (@vazhavandan) 15 septembre 2022

में तो डर गी 😂😂😂 – Mohit Kumar (@MohitKumar4506) 14 septembre 2022

Cette vidéo vous a-t-elle fait sourire ou avez-vous eu peur vous aussi ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici