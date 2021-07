Une vidéo virale de chasse à la buse à queue rousse laisse les internautes hypnotisés

Un clip à couper le souffle d’un faucon à queue rousse a fait le tour des réseaux sociaux. Partagé par l’agent du service forestier indien Ramesh Pandey sur son compte Twitter, le clip présente un petit faucon à queue rousse planant dans les airs pendant la chasse et a laissé les internautes les yeux écarquillés. Partagée le 18 juillet, la vidéo montre l’oiseau stable dans les airs, le regard concentré sur sa proie. Le message indique qu’il s’agit d’un faucon à queue rousse planant pendant la chasse et met l’accent sur la tête stable et son regard concentré. Il indique en outre que la vidéo originale a été obtenue sur Instagram de Bill Bryant.

Regardez le clip fascinant ici :

La vue incroyable a captivé les téléspectateurs et la vidéo a accumulé près de 8 500 vues avec plus de 1 000 likes sur Twitter. Les gens ont rempli les sections de commentaires et ont exprimé leur étonnement tout en le partageant plusieurs fois sur les plateformes.

L’un des utilisateurs a écrit qu’il semble que la tête de l’oiseau soit suspendue à l’aide de quelque chose.

On dirait que la tête est pendue à l’aide de quelque chose. — Isha Ranjan 🇮🇳 (@ranjan_isha) 18 juillet 2021

Un deuxième complimentant la capture a dit une vue si perçante et a appelé l’oiseau magnifique.

Une vue si perçante. Un très bel oiseau. — Aleesha (@Aleesha60) 18 juillet 2021

Un autre utilisateur a ajouté des informations sur l’oiseau et a écrit que le faucon se trouve principalement en Amérique du Nord.

La buse à queue rousse se trouve principalement en Amérique du Nord. Statut UICN – préoccupation mineure. — Aj (@Aj47532464) 18 juillet 2021

Quelqu’un a commenté la concentration et la posture du faucon en écrivant qu’il était plus stable qu’un cardan d’appareil photo.

C’est plus stable que le cardan de la caméra. — Darshan Rajput (@Darshan__Rajput) 18 juillet 2021

Un utilisateur a comparé son attention aux habitants de Mumbai attendant leur train local à la gare de Virar avant la pandémie.

La tête stable et le regard concentré sont comme ceux de Mumbaikars attendant le local de Churchgate à 8h45 à la gare de Virar à l’époque pré-covid. — Virat A Singh (@tweetsvirat) 18 juillet 2021

La buse à queue rousse se trouve le plus souvent en Amérique du Nord et est la deuxième plus grande buse après la buse rouilleuse. Ils peuvent souvent être confondus avec un aigle à distance. On les trouve généralement volant en larges cercles au-dessus d’un champ avec de larges ailes arrondies et une courte queue brun rougeâtre caractéristique. Habitants d’un pays ouvert, on peut généralement en apercevoir dans les champs, ou au sommet des poteaux téléphoniques, des arbres ou le long des bords des champs. Lors d’une chasse, après avoir repéré sa proie, le faucon fond et attrape sa cible dans ses serres et remonte avec elle.

