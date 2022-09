Une vidéo virale d’Ashok Gehlot buvant de l’eau bénite tout en portant un masque laisse les internautes en grand écart

Depuis que la pandémie a frappé le monde, le port du masque est devenu la norme. Les gens se sont habitués à porter des masques presque toute la journée. À tel point qu’ils oublient souvent s’ils en portent un en mangeant ou en buvant quelque chose. Vous vous demandez pourquoi discutons-nous de cela? Récemment, une vidéo du ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a fait surface sur Internet et laisse les internautes en grand écart.

Un clip du leader du congrès totalement inconscient du masque sur son visage devient viral sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on voit Gehlot effectuer des rituels religieux, après quoi, il était temps pour lui de consommer de l’eau bénite. Oubliant qu’il porte un masque, Gehlot prend une gorgée d’eau par-dessus le masque.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहनकर चरणामृत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।।. pic.twitter.com/YPs9Lf1JNd – Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) 6 septembre 2022

Dans une vidéo partagée dans le fil suivant, le CM du Rajasthan, après avoir réalisé la gaffe, est vu enlever son masque.

Plus d’informations Masque de protection contre le masque pic.twitter.com/KfoJXmSLyt – Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) 6 septembre 2022

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler près de 50 000 vues. Les internautes n’ont pas tardé à enregistrer leur réaction et à laisser des commentaires hilarants sur la vidéo.

Un utilisateur s’est demandé: “Comment a-t-il bu ça?” et couplé le commentaire avec plusieurs emojis rieurs.

😂😂😂😂😂comment a-t-il bu ça https://t.co/9VA8JljziV – Shehnaaz Gill (@hhkllllllljgfd) 6 septembre 2022

Un utilisateur, en quelque sorte, a qualifié Gehlot de magicien.

Jadugar Ka Jadu https://t.co/uqDXbvUKYb — Rahul Shekhawat (@RahulSh48799016) 6 septembre 2022

“Monsieur! Génial », a plaisanté cet utilisateur.

Partageant un GIF soupirant, un utilisateur a déclaré: “Quelle façon d’avoir Charanamrit (Ambrosia).”

Quelle façon d’avoir du charndaamrit https://t.co/9jXy5jL25X pic.twitter.com/mbnZXBqCBR – Param vir Singh (@Paramvi08809175) 6 septembre 2022

Un autre utilisateur a partagé un commentaire, qui se traduit par “Il filtre peut-être l’eau avant de la boire”.

Bien que la gaffe d’Ashok Gehlot ait fait craquer Internet, cela peut arriver à n’importe lequel d’entre nous. Mais les gens ont trouvé des astuces pour éviter de telles gaffes dans la plupart des cas. Une vidéo d’une fille partageant un moyen facile de manger et de boire avec un masque a laissé Internet étonné. La femme a utilisé deux masques, l’un pour couvrir le nez et l’autre pour couvrir son menton. De cette façon, elle peut facilement manger de la nourriture et porter son masque. Regardez la vidéo pour plus de clarté :

Poussant l’esprit d’innovation un cran plus haut, des inventeurs israéliens ont développé un masque anti-coronavirus avec une bouche télécommandée. Oui, vous avez bien lu. Le masque permet aux convives de manger de la nourriture sans l’enlever. Excitant, non ?

