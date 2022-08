Une vidéo virale d'art de rue en 3D étourdit Internet, mais il y a une tournure `` glaçante ''

À maintes reprises, Internet a produit des vidéos d’art et d’artisanat fascinants, qui nous intriguent jusqu’à la fin. Inutile de dire que de telles vidéos deviennent instantanément virales. Poursuivant la trajectoire, Internet a une fois de plus captivé les internautes avec une vidéo de “street art 3D”, mais il y a un rebondissement. Cette fois, l’artiste a envoyé les internautes, ainsi que les promeneurs, autour de lui dans une frénésie après que son art 3D a pris vie (pas littéralement). Oui, tu l’as bien lu. Une vieille vidéo, qui a refait surface sur Internet, a été montée de manière si étonnante qu’elle donne l’impression que la peinture est réelle. La vidéo montre un homme en train de dessiner un ours polaire en 3D qui, une fois terminé, ressemble à un véritable animal et effraie les gens autour de lui.

La vidéo désormais virale a été tweetée par un utilisateur nommé Figen Sezgin le 9 août avec la légende “Bien” et quelques émoticônes rieurs. La vidéo s’ouvre sur un artiste dessinant un énorme ours polaire, avec un dévouement total, dans une rue animée. Impressionnée par la peinture de l’ours polaire, une fille vient voir l’artiste, met de l’argent dans le chapeau qu’il a gardé et lui demande si elle peut prendre une photo. On peut entendre l’artiste dire «Bien sûr» et dès qu’il dit «fromage», l’art 3D de l’ours polaire devient réel.

Ce n’était rien de moins qu’une scène tout droit sortie d’un film de Disney alors que l’ours polaire rugissait et que tous les marcheurs, y compris la fille et l’artiste derrière lui, s’enfuyaient instantanément. À ce moment précis, on peut entendre l’artiste 3D dire à la fille : “Oh, il est sympathique.” Et en regardant l’animal, il a dit: “Mon pote, ce n’est pas du vrai fromage, c’est juste un dicton.” On peut les voir tous les deux s’éloigner ensemble comme des amis.

Un utilisateur l’a qualifié de “magique”, tandis que beaucoup ont déclaré qu’il était photoshoppé.

Si vous vous posez encore la question, la vidéo qui est redevenue virale sur les réseaux sociaux appartient au créateur de contenu très populaire Zach King.

King alias magicien de YouTuber compte plus de 14 millions d’abonnés et il avait partagé la vidéo sur sa page Instagram dans le cadre d’une activité sponsorisée il y a plus de 2 ans.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici