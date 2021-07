Une vidéo virale affirme que tous les employés d’un point de vente McDonald’s aux États-Unis ont démissionné à mi-parcours

Une vidéo récente de TikTok peut donner un indice sur la façon dont les gens quittent leur emploi en raison de conditions de travail défavorables. Selon un rapport d’indy100, l’utilisateur de TikTok @zoey.isback a mis en ligne une vidéo de dix secondes sur la plate-forme de médias sociaux la semaine dernière qui montrait les employés d’une succursale de McDonald’s en Californie a décidé de démissionner et de partir collectivement. La vidéo commence par une note indiquant : « Tout le monde démissionne, nous sommes fermés ». La caméra se dirige ensuite vers le joint de restauration rapide qui est vide sans aucun aperçu des clients ou des employés. Le clip filme également ce qui semble être l’écran de commande, avant de passer à des plans extérieurs du restaurant, où des personnes vêtues d’uniformes McDonald’s peuvent être vues à l’extérieur.

Il a été partagé sur la chaîne YouTube doobiedukesims la semaine dernière après avoir accumulé plus de 10 millions de vues sur TikTok, selon un rapport de Newsweek. Cependant, contrairement à la croyance selon laquelle les travailleurs pourraient avoir démissionné en raison de leurs bas salaires, Zoey, le TikToker qui a mis en ligne la vidéo, a précisé que les employés n’avaient pas démissionné à cause du salaire. Selon indy100, Zoey a mentionné que la succursale McDonald’s employait principalement des adolescents et que c’était un « terrible espace de travail ». Elle a en outre écrit que les supérieurs avaient du mal à aider le personnel lorsqu’ils en avaient besoin. Elle a également écrit que travailler chez McDonald’s est un « mauvais travail » pour commencer, mais c’est là que la plupart des adolescents commencent pour acquérir de l’expérience, c’est donc là qu’elle a également postulé pour travailler, a ajouté le rapport.

Cependant, un porte-parole de McDonald’s a contesté l’affirmation de Zoey dans sa vidéo TikTok et a déclaré à Newsweek que les événements qui se sont déroulés au restaurant McDonald’s étaient « déformés ». Le porte-parole a ajouté que le 27 juin, deux membres du personnel avaient démissionné après avoir préalablement remis leur préavis de deux semaines. Selon McDonald’s, tous les autres employés travaillent toujours avec la chaîne alimentaire.

