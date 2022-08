Une vidéo ukrainienne de l’ancien béret vert américain montre des centaines de mines retirées du champ

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un béret vert de l’armée américaine à la retraite qui fait du bénévolat en Ukraine a publié une vidéo montrant prétendument des piles de mines qui ont été retirées d’un champ dans ce pays déchiré par la guerre.

Ryan Hendrickson a déclaré dans les images que 304 mines au total avaient été retirées du champ de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine.

“Ce terrain ici, ouais, c’est bien”, a-t-il dit. “Les agriculteurs peuvent recommencer à faire ce qu’ils doivent faire pour reconstruire leur vie.”

Les images montrent Hendrickson conduisant et marchant le long d’une route qui a des mines empilées le long de ses côtés.

“Je suis presque sûr que nous l’avons fait … les propriétaires de la ferme et tous ceux qui ont travaillé ici pendant des générations, à peu près sûrs que nous leur avons rendu justice et ils m’ont fait savoir que cela peut disparaître maintenant, c’est génial”, a déclaré Hendrickson en retirant un signe dans l’herbe qui avertissait des mines.

Sur son site Internet, Hendrickson a déclaré qu’il se trouvait en Ukraine pour le “Tip of the Spear Landmine Removal Project”.

“En février dernier, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, j’ai ressenti un appel à faire quelque chose. Je ne savais pas trop quoi, mais cet appel devenait de plus en plus fort chaque jour. Alors finalement, à la mi-mars, j’ai décidé de quitter mon emploi et de diriger en Ukraine”, a-t-il écrit. “Je suis un béret vert des forces spéciales de l’armée américaine à la retraite avec huit déploiements de combat en Afghanistan, donc je n’étais pas intéressé par le combat. Au lieu de cela, je voulais faire une différence d’une autre manière.

“Cette différence est venue d’une mission humanitaire avec un groupe missionnaire appelé Youth With A Mission. En tant que chrétien, je crois que la main de Dieu m’a guidé dans cette entreprise, mais je ne savais pas à quoi m’attendre”, a ajouté Hendrickson. “Entrer sans armes et aider était un peu différent de mes déploiements standard, mais c’était bien.”