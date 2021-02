Une vidéo troublante montre un policier frappant un agresseur présumé à la tête lors d’agressions contre la police des transports en commun TRIPLE à New York

Le NYPD a été accusé d’avoir utilisé une force excessive après qu’une vidéo a montré un flic frappant à plusieurs reprises un homme dans le métro. Mais la police affirme que l’officier a agi en état de légitime défense après que le suspect aurait failli lui arracher l’oreille.

Des images graphiques ont fait surface jeudi montrant trois agents du département de police de New York (NYPD) retenant un homme sur le sol d’une station de métro, tandis qu’un quatrième flic l’a frappé à plusieurs reprises à la tête, au visage et au haut du corps. On voit l’homme en train de lutter pour se libérer alors que les agents lui ont finalement retourné le dos et l’ont menotté.

On entend la personne qui filme la vidéo dire « oh mon Dieu » à mesure que de plus en plus de policiers arrivaient pour empêcher les gens de se battre. Le clip a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, beaucoup accusant le NYPD de brutalité policière.

Le tollé a incité les forces de police à réagir et à publier une vidéo qui, selon elle, représente mieux ce qui s’est passé. Selon le NYPD, des agents escortaient le suspect, identifié comme Alex Lowery, hors du métro pour avoir fumé illégalement une cigarette à l’intérieur du centre de transit lorsqu’il a soudainement attaqué l’un des flics. Lowery et l’un des policiers ont ensuite dévalé les escaliers alors que les flics tentaient de le détenir.

«Le suspect se retrouve au-dessus de l’un des officiers, attaque l’officier alors que les officiers ripostent. Un citoyen commence à enregistrer alors que le suspect refuse d’être menotté », le NYPD a écrit dans un post Instagram contenant des images de la caméra de sécurité de l’incident. Les agents ont subi plusieurs blessures mineures lors de l’attaque, indique le communiqué.

Le NYPD a décrit le suspect de 50 ans comme un «Libération conditionnelle en fuite» dont le casier judiciaire comprend « Tenant un couteau à un inconnu [sic] la gorge lors d’une attaque non provoquée » lors d’un incident survenu en 2017.

Patrick Lynch, président de la Police Benevolent Association, un syndicat d’agents de la police de New York, a affirmé que les agents de la vidéo avaient agi de manière appropriée après avoir été « Craché dessus, attaqué [and] jeté dans un escalier. Il a ajouté que l’un des flics de transit «A failli avoir l’oreille arrachée» et a déclaré que les vidéos circulant sur les réseaux sociaux étaient trompeuses.

« [T]La foule pro-criminelle ne veut pas que vous sachiez à quel point les métros sont devenus vraiment dangereux – même pour les policiers, « il prétendait.

De telles altercations violentes sont apparemment de plus en plus courantes. La ville de New York a connu une augmentation de la criminalité dans le métro, y compris des agressions contre des agents, a déclaré jeudi la chef du transport en commun du NYPD, Kathleen O’Reilly. Le NYPD a enregistré 42 agressions criminelles dans le métro en janvier, et 15 des victimes étaient des policiers. O’Reilly a déclaré que ce chiffre représentait trois fois le nombre d’attaques contre des policiers des transports en commun en janvier 2019.

La semaine dernière, les conducteurs de métro de la ville ont été saisis de peur après qu’un assaillant s’est livré à une frénésie de coups de couteau, poignardant quatre personnes, dont deux sont décédées, sur une période de 14 heures. Le NYPD a déployé plus de 500 flics supplémentaires pour patrouiller dans le système de transit dans l’espoir d’attraper l’homme. Dimanche, un sans-abri de 21 ans a avoué avoir perpétré les attaques.

