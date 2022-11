Une vidéo troublante montre la police iranienne frappant brutalement un manifestant anti-régime

AVERTISSEMENT : IMAGES GRAPHIQUES

Une vidéo choquante est apparue sur les réseaux sociaux qui montre des policiers iraniens lourdement armés envahissant un manifestant anti-régime sans défense qui l’a battu avec des matraques et a finalement tiré sur le manifestant. Des sources disent à Fox News Digital que l’homme est vivant.

Un policier à moto renverse ensuite l’homme sans défense dans ce qui pourrait être le quartier de Naziabad, au sud de Téhéran.

Le compte Twitter iranien de l’ONG de défense des droits de l’homme Amnesty International a condamné la brutalité et a appelé l’ONU à agir. Il a tweeté: “Cette vidéo choquante envoyée de Téhéran aujourd’hui est un autre rappel horrible que la cruauté des forces de sécurité iraniennes ne connaît pas de limites. Au milieu d’une crise d’impunité, elles ont carte blanche pour frapper et tirer brutalement sur les manifestants. @UN_HRC doit enquêter de toute urgence ces délits.”

L’UNHRC est une abréviation pour le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies basé à Genève. Un porte-parole du CDH a déclaré à Fox News Digital que l’Iran était à l’ordre du jour du conseil depuis plus d’une décennie et qu’il avait nommé un rapporteur spécial en 2011 pour examiner la situation des droits de l’homme là-bas. “Les États et les ONG ont également abordé la situation en Iran au Conseil des droits de l’homme, y compris lors de sa dernière session en septembre/octobre, où un certain nombre d’entre eux ont condamné la répression des manifestants et la mort tragique de Mahsa Amini en septembre.”

LES APPELS S’AGRANDISSENT POUR COUPER L’IRAN DE L’ORGANE DES NATIONS UNIES DÉDIÉ À L’ÉGALITÉ ET À L’AUTONOMISATION DES FEMMES

Le porte-parole a conclu : « Il appartient aux États de demander une session spéciale sur la situation en Iran, s’ils le souhaitent, de prendre des mesures supplémentaires. Il est entendu que cela est déjà envisagé et en discussion par certains États.

La vidéo a été publiée sur Internet le 1er novembre. La date de l’attaque contre le manifestant non identifié n’est pas connue.

Lisa Daftari, rédactrice en chef de The Foreign Desk, a déclaré à Fox News Digital : « Quand vous voyez la brutalité de cette attaque contre un manifestant sans défense, vous pouvez comprendre pourquoi ce mouvement a atteint son point de basculement. Le peuple iranien est accusé de 43 ans de cette persécution, qui a atteint certains de ses moments les plus laids, les plus brutaux et les plus violents au cours des sept dernières semaines.”

Elle a ajouté : “Il est également important de se rappeler que ce ne sont là que quelques-uns des moments qui sont capturés par les caméras des téléphones et publiés sur les réseaux sociaux ou envoyés à des journalistes comme moi. Pensez à tous les crimes qui se produisent là où il n’y a pas de caméras.”

Fox News Digital a envoyé des demandes de presse au ministère des Affaires étrangères du régime iranien et à sa mission diplomatique à l’ONU. L’agence de presse Tasnim, un média contrôlé par le régime, a déclaré mercredi qu’un ordre avait été émis pour “enquêter sur l’heure et le lieu exacts de l’incident et identifier les coupables”.

“La police n’approuve pas les traitements durs et non conventionnels, les policiers fautifs seront certainement traités conformément à la loi.”

LA POLICE IRAN ANTI-ÉMEUTE AGRESSE SEXUELLEMENT DES FEMMES EN PUBLIC LORS DE PROTESTATIONS À L’APPROCHE D’UN MOIS D’ANNIVERSAIRE

Banafsheh Zand, un expert irano-américain de la République islamique, a déclaré à Fox News Digital que « depuis la création de la [Ali] Régime khomeiniste en Iran, les Iraniens ont riposté avec véhémence mais pacifiquement. Contrairement à de nombreuses autres personnes qui recourent rapidement à la violence lorsqu’elles s’opposent à une force brutale, aucun manifestant n’a voulu battre, tuer ou blesser l’un des agents de sécurité qui les ont brutalement battus dans les rues jusqu’à présent.”

Elle a ajouté : « Les gardes du régime sont désormais majoritairement importés, des laquais arabophones de Syrie, d’Irak, du Yémen, etc. qui remplacent les gardes iraniens qui ont pour la plupart refusé d’attaquer leurs compatriotes iraniens. des matériaux faits maison comme des deux par quatre qui ont des clous cloués pour les jeter sous les motos et les voitures de patrouille du régime, des cocktails Molotov ou des bombes aérosols avec des briquets comme lance-flammes. »

Selon l’ONG Iran Human Rights basée en Norvège, mercredi, au moins 277 manifestants, dont 40 enfants, ont été tués par les forces de sécurité du régime iranien.

DES ÉTUDIANTS IRANIENS AFFRONTENT LA POLICE ALORS QUE LA RÉPRESSION MORTELLE DU RÉGIME APPROCHE DU 20ÈME JOUR

L’Iran est en proie à des manifestations depuis que la soi-disant police des mœurs du régime aurait tué la femme irano-kurde de 22 ans, Mahsa Amini, en septembre pour ne pas avoir correctement couvert ses cheveux avec un hijab.

Le régime iranien a nié avoir battu et assassiné Amini, affirmant qu’elle avait subi une crise cardiaque. La famille d’Amini s’est opposée avec véhémence à l’affirmation du régime selon laquelle Amini avait des problèmes de santé.

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté plus de 14 000 manifestants. Les manifestations ont ravagé plus de 130 villes et villages. Les manifestations à l’échelle nationale sont l’un des défis les plus importants à l’existence de la République islamique d’Iran depuis sa fondation en 1979.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS