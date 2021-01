Attraper un serpent est probablement l’une des professions les plus risquées au monde. Dans une vidéo terrifiante qui a émergé de Shivamogga au Karnataka, un attrapeur de serpents a échappé de peu à la mort en essayant d’attraper un King Cobra.

Alors que deux des chasseurs de serpents essayaient d’attraper le long reptile, l’un d’eux a été attaqué par la créature. L’énorme serpent peut être vu en train de se rapprocher de la jambe du receveur de serpents. L’autre personne a essayé d’aider le receveur de serpents

Une vidéo de l’incident a été partagée par l’ANI où le receveur de serpents peut être vu debout sur le tronc cassé d’un arbre et luttant pour attraper le cobra.

Depuis qu’il a été partagé il y a deux jours, il a été regardé plus de 1,2 lakh. Beaucoup de gens commentent la vidéo préoccupés par les chasseurs de serpents qui essayaient de s’emparer du reptile.

L’officier de l’IFS Parveen Kaswan a tweeté la vidéo et a déclaré que le serpent dans la vidéo était en fait un cobra royal et que c’était un jour de chance pour les chasseurs de serpents.

Une personne a dit que ces experts en serpents devraient recevoir un équipement de protection pour se sauver dans de telles situations. Il a exhorté les organisations à leur donner au moins des équipements capables de protéger leurs jambes et leurs mains.

Protective gears…at least reaching knees and forehands should be provided by the department for volunteers and professionals. Snakes are so agile and can easily overrun our boney structure.

— gogreen (@Peacelover65) January 12, 2021