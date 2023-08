Une vidéo terrifiante montre un cartel de la drogue mexicain présumé bombardant une communauté rurale avec des drones, selon un groupe d’aide

Un cartel mexicain de la drogue est accusé d’avoir largué pas moins de 33 bombes sur la communauté rurale d’El Caracol ce mois-ci.

Une vidéo de la petite ville montre des habitants regardant vers le ciel alors qu’une explosion se fait entendre. Les attaques de drones ont commencé le 10 août, avec 30 bombes artisanales larguées et trois autres le lendemain, selon le Minerva Bello Center for Victims of Violence.

« Nous exhortons les autorités à tous les niveaux à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour arrêter l’agression contre les habitants d’El Caracol », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le centre affirme en outre que les habitants disent avoir commencé à voir l’activité des drones au-dessus de la ville en mai de l’année dernière. Les habitants ont déclaré au centre qu’ils avaient subi 17 bombes ce mois-là, provoquant la fuite d’environ la moitié de la communauté vers une ville voisine.

DES PROCUREURS MEXICAINS ENQUÊTANT SUR UNE VIDÉO GRUESOME DE CARTEL MONTRANT DES VICTIMES FORCÉES DE S’ENTRECULER

La ville serait prise entre deux feux entre deux organisations rivales, le cartel de la drogue La Familia Michoacana et le gang régional Los Tlacos.

DES ENQUÊTEURS MEXICAINS TROUVENT DES CORPS DÉCAPITÉS ET BRÛLÉS APRÈS LA DIFFUSION D’UNE VIDÉO D’EXÉCUTION HORRIBLE

La nouvelle des attentats survient quelques jours seulement après la diffusion d’une autre vidéo montrant le meurtre brutal de cinq hommes aux mains d’un autre cartel de la drogue.

Selon des informations, les jeunes hommes – tous étudiants et amis dont l’âge variait entre 19 et 22 ans – ont cherché un emploi dans la sécurité privée, ont rencontré un contact en ville et n’ont pas été revus jusqu’à ce que la vidéo fasse surface.

On pense maintenant qu’ils ont été trompés dans un programme de recrutement pour Jalisco Nueva Generación et ont été tués lorsqu’ils ont refusé le poste.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les hommes ont ensuite été identifiés par leurs proches comme étant Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galvan, Jaime Martinez et Dante Cedillo, a rapporté El Pais.

Bradford Betz, Lawrence Richard et Associated Press de Fox News ont contribué à ce rapport.