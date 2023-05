Une vidéo terrifiante montre que le sang remplit l’eau après une attaque de requin vicieuse au large des côtes américaines

Un GRAND requin blanc a été aperçu en train d’attaquer un dauphin à mort sur une plage publique populaire pendant le week-end de vacances du Memorial Day.

Les participants à la plage ont été témoins de l’attaque totale et le dauphin de neuf pieds et demi de long s’est échoué peu de temps après à Torrey Pines State Beach à San Diego, en Californie.

Le requin impliqué aurait été un mineur et l’attaque a été filmée par des baigneurs à proximité, selon l’affilié de NBC KNSD à San Diego.

La vidéo montre le requin prenant continuellement des coups sur le dauphin alors qu’il est vu aux prises avec des marques de morsure sur le côté, a rapporté KNSD.

Le dauphin est finalement vu immobile dans la vidéo et le requin semble nager.

Quelques minutes plus tard, le dauphin s’est échoué et était mort, ont déclaré des témoins qui ont pris la vidéo.

Le gros plan du dauphin échoué le montre avec d’énormes morceaux sanglants manquants sur le côté.

Le mois de juin est le moment où la saison des amours pour les requins commence officiellement dans la région de San Diego et les responsables préviennent qu’il pourrait y avoir d’autres événements similaires à partir de cette semaine, a déclaré KNSD.

Lorsque ces observations ont commencé à augmenter l’année dernière, les sauveteurs de l’État ont commencé à afficher des panneaux d’avertissement dans la région, a-t-il ajouté.

Les requins se reproduisent généralement entre mai et juillet et leurs petits naissent environ un an plus tard, entre septembre et octobre.

Le sperme de requin est conservé à l’intérieur du requin femelle jusqu’à ce que l’ovulation soit prête, selon Bali Sharks.

Les requins blancs ont tendance à être plus actifs et agressifs que d’habitude et le comportement sert à garantir que l’espèce continue de prospérer, a-t-il ajouté.

La plupart des attaques de requins ont lieu en août et septembre et ont généralement été signalées entre 7h et 18h.

Bien que les scientifiques aient conclu qu’ils avaient besoin de mieux comprendre quelles sont exactement les habitudes d’accouplement du grand requin blanc en plus de devenir agressifs au printemps et en été, selon Bali Sharks.

