Une vidéo terrifiante montre des «tornades» de moustiques affamés de sexe effaçant le soleil alors que des millions d’insectes chassent leurs compagnons

Des « TORNADES » de moustiques affamés de sexe ont masqué le soleil dans l’est de la Russie alors qu’ils se rassemblent pour la saison des amours.

L’essaim est l’un des pires de la région à ce jour.

Une «tornade» si les moustiques se rassemblent pour la saison des amours Crédit : The Siberian Times

Moustiques blizzard autour d’un pare-brise Crédit : The Siberian Times

Des piliers en mouvement rapide avec des millions d’insectes se sont déchaînés sur la péninsule du Kamtchatka, dans l’extrême-est de la Russie.

« J’ai traversé le nuage de ces moustiques sur plusieurs centaines de mètres », a déclaré Alexei, d’Oust-Kamtchatsk.

« Ce n’était pas une expérience agréable car je pouvais à peine voir la route.

« Je n’osais pas ouvrir mes fenêtres.

«Des piliers géants de moustiques étaient visibles partout où je regardais.

« Je pouvais voir certains d’entre eux se séparer pour se remettre ensemble dans une nouvelle tornade. »

Les experts ont déclaré que les habitants du média Kamchatka Inform ne devraient pas s’inquiéter de cet essaimage, qui était un phénomène d’accouplement.

« Ce sont des moustiques mâles qui pullulent autour d’une des nombreuses femelles afin de s’accoupler – il n’y a rien de mal à cela », a déclaré l’entomologiste Lyudmila Lobkova.

Les essaims de moustiques mâles « n’attaquent pas les humains », a-t-elle déclaré.

« Ces colonnes de moustiques semblaient toucher les nuages », a déclaré Alexei.

Les habitants disent qu’ils sont habitués à de tels essaims, mais ils sont pires cette année.

Les répulsifs ne fonctionnent pas dessus, selon un rapport.

De retour au Royaume-Uni, un expert a averti que les moustiques tigres asiatiques devraient s’installer alors que la vague de chaleur fait monter les températures en flèche.

Le Royaume-Uni abrite environ 30 types de moustiques différents, dont certains peuvent piquer et laisser des démangeaisons sur la peau.

Il a été introduit accidentellement en Europe dans les années 1970 et s’est depuis établi dans certaines parties du continent comme l’Italie et la France.

Le moustique tigre asiatique est environ quatre fois plus gros qu’un moustique normal et est porteur de maladies telles que la dengue et le virus Zika.

On pense que le moustique tigre a été introduit pour la première fois en Europe par une cargaison de marchandises en provenance de Chine arrivant en Albanie dans les années 1970.

Les « tornades » de moustiques peuvent être vues de loin au Kamchatka