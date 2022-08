Une vidéo terrifiante d’un coup de foudre sur la tour de l’horloge de La Mecque devient virale

Une vidéo d’un coup de foudre sur une tour de l’horloge à La Mecque, en Arabie saoudite, circule sur Internet et la vidéo est devenue virale. Dans la vidéo, la foudre frappant une tour de l’horloge par une nuit pluvieuse a été capturée. Après l’éclair, le ciel s’illumine de façon spectaculaire.

Un utilisateur de Twitter nommé Mulham H, qui prétend être un spécialiste de l’astronomie à l’Université King Abdulaziz de Djeddah selon sa biographie Twitter, a récemment partagé la vidéo sur le site de micro-blogging. “Il y a peu de temps, un coup de foudre a frappé… Dieu en a fait un droit utile pour le pays et les serviteurs”, a tweeté Mulham H.

قبل قليل صاعقة تضرب #برج_الساعة مع #أمطار_مكة جعلها الله صيبا نافعا للبلاد والعباد #مكه_الان pic.twitter.com/y9ZziH2dn3 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) 4 août 2022

La vidéo de 5 secondes a révélé un ciel nocturne orageux à La Mecque. Une tour d’horloge de grande hauteur se dressait au cœur de la ville. Soudain, un éclair massif a éclaté dans le ciel, frappant le sommet de la tour de l’horloge. Bientôt, la mince bande d’éclairs sembla étendre ses branches alors que tout le ciel était illuminé. Bien que ce fût une observation merveilleuse, la vue était tout aussi effrayante.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés après avoir regardé la vidéo. Alors que certains utilisateurs de Twitter ont loué la puissance de Dieu et comment les gens sont à la merci du Tout-Puissant, d’autres ont partagé des vidéos similaires d’incidents éclairs d’autres endroits.

ما شاء الله ،

بس عجزت افهم كيف الصاعقة تصعد من البرج الى الاعلى ، والمفر Pen — حسن بن احمد الفيفي (@hasn_alfaifi) 4 août 2022

Le message formidable a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Il a recueilli plus de 1,4 million de vues et reçu plus de 9 000 likes.

Récemment, une photo d’un autre coup de foudre dans l’Ohio, aux États-Unis, est devenue virale. Un arbre brûlant de l’intérieur après un coup de foudre a été capturé sur la photo. Il était trop difficile pour les pompiers d’éteindre le feu et l’arbre devait être coupé pour éteindre complètement le feu.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici